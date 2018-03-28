Британська поліція встановила місце, де Сергій Скрипаль отруївся "Новичком"

Колишнього розвідника Росії Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною в їхньому будинку в Солсбері.

Про це в середу, 28 березня, заявили фахівці Скотланд-Ярду, передає BBC.

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Так, за даними британської поліції, максимальна концентрація отруйної речовини була знайдена на порозі та вхідних дверях будинку Скрипаля.

"Наразі у розслідуванні ми вважаємо, що Скрипалі спочатку вступили в контакт з нервово-паралітичною речовиною біля своїх вхідних дверей. Тому ми зосереджуємо більшу частину наших зусиль на цьому місці та довкола. Ті, хто живе у цьому районі в Солсбері, можуть стикнутися з обшуками та розслідуванням цієї справи, але я хочу запевнити, що жодних ризиків немає, і наші дії є запобіжними заходами", – розповів провідний координатор у справах боротьби з тероризмом Дін Хейдон.

Він додав, що у справі Скрипаля продовжують працювати 250 детективів разом з іншими експертами та партнерами. Окрім того, правоохоронці продовжують проглядати понад 5 тисяч годин відеозаписів з камер спостереження для розслідування отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".