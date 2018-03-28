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Британская полиция установила место, где Сергей Скрипаль отравился "Новичком"

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Сергея Скрипаля и его дочь отравили в их доме в Великобритании
Сергея Скрипаля и его дочь отравили в их доме в Великобритании / Фото из открытых источников

Бывшего разведчика России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в их доме в Солсбери.

Об этом в среду, 28 марта, заявили специалисты Скотланд-Ярда, передает BBC.

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Так, по данным британской полиции, максимальная концентрация ядовитого вещества была найдена на пороге и входной двери дома Скрипаля.

"Сейчас в расследовании мы считаем, что Скрипали сначала вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом у своих входных дверей. Поэтому мы концентрируем большую часть наших усилий на этом месте и вокруг. Те, кто живет в этом районе в Солсбери, могут столкнуться с обысками и расследованием этого дела, но я хочу заверить, что никаких рисков нет, и наши действия являются предохранительными мерами", – рассказал ведущий координатор по борьбе с терроризмом Дин Хэйдон.

Он добавил, что в деле Скрипаля продолжают работать 250 детективов вместе с другими экспертами и партнерами. Кроме того, правоохранители продолжают просматривать более 5 тысяч часов видеозаписей с камер наблюдения для расследования отравления Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Расследования Полиция
Источник: 24 Канал
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