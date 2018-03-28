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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Россия открыто применила оружие массового уничтожения, – глава Пентагона

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Глава Пентагона Джеймс Меттис
Глава Пентагона Джеймс Меттис / Фото из свободных источников

Попытка России отравить бывшего сотрудника ГРУ ГШ России Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери боевым химическим веществом следует рассматривать как применение оружия массового уничтожения на территории страны НАТО.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Маттис комментируя атаку в Солсбери, передает Укринформ.

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"Еще одна проблема, которая встала перед нами прямо сейчас: очевидно, вполне очевидно применение Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые после Второй мировой войны", – сказал глава американского оборонного ведомства.

Он назвал действия России "безрассудными" и подчеркнул – вместо того, чтобы иметь дружеские отношения – в Москве выбрали путь конфронтации со странами НАТО.

Кроме того, возражения Кремля к причастности отравления в Солсбери, Маттис сравнил с отрицанием российского вторжения в Крым и на Донбасс. Также глава Пентагона поздравил высылку российских разведчиков дипучреждений по всему миру и единство стран Запада.

Напомним, полторы сотни российских дипломатов были высланы из Британии из-за отравления семьи Скрипаля. В знак солидарности еще 26 стран показали на дверь российским дипломатам. Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь отравили в начале марта в Солсбери. Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Отравление Сергея Скрипаля Пентагон
Источник: 24 Канал
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