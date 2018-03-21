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Путін – новий Гітлер: голова МЗС Британії Джонсон яскраво охарактеризував президента Росії

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Гітлер і Путін
Гітлер і Путін / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін використовує ті ж методи, що свого часу лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер для посилення іміджу країни.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон під час виступу у парламенті Об’єднаного Королівства, передає The Guardian.

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"Як і багато інших недемократичних персоналій діють перед виборами або певним політичним моментом, завжди привабливо створювати образ ворога у публічній уяві. І це те, як я вважаю, було спробою розбурхати російський електорат", – зазначив дипломат.

Як додав він, Володимир Путчін використовує Чемпіонат світу з футболу так само, як свого часу Адольф Гітлер використовував Олімпійські ігри 1936 року для посилення іміджу країни, але, на його думку, було б неправильно карати за це британських уболівальників або команду, натомість необхідно обговорити з Москвою питання безпеки британських громадян.

"Путін поводиться агресивно та не зважає на думку міжнародних партнерів. Путін прагне створювати проблеми де можливо, тому що бажає показати громадянам своєї країни, що після розпаду Радянського союзу Росія знову є сильною, оскільки думає, що вона програла", – наголосив Джонсон.

Водночас очільник МЗС Британії заявив, що не вважає чинного господаря Кремля демократично обраним президентом.

Теги: Новини політики Володимир Путін Великобританія Історія
Джерело: 24 Канал
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