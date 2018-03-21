Путин – новый Гитлер: глава МИД Великобритании Джонсон ярко охарактеризовал президента России

Президент России Владимир Путин использует те же методы, что в свое время лидер нацистской Германии Адольф Гитлер для усиления имиджа страны.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время выступления в парламенте Соединенного Королевства, передает The Guardian.

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"Как и многие другие недемократические персоналии действуют перед выборами или определенным политическим моментом, всегда привлекательно создавать образ врага в публичном воображении. И это то, как я считаю, было попыткой взбудоражить российский электорат", – отметил дипломат.

Как добавил он, Владимир Путчин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны, но, по его мнению, было бы неправильно наказывать за это британских болельщиков или команду, взамен необходимо обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан.

"Путин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров. Путин стремится создавать проблемы где возможно, потому что желает показать гражданам своей страны, что после распада Советского Союза Россия снова сильна, поскольку думает, что она проиграла", – отметил Джонсон.

В то же время глава МИД Великобритании заявил, что не считает действующего хозяина Кремля демократически избранным президентом.