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Отравление Сергея Скрипаля: Юлия Скрипаль уже самостоятельно ест и пьет

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Состояние Юлии Скрипаль после отравления больше не критическое
Состояние Юлии Скрипаль после отравления больше не критическое / Фото из открытых источников

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, которую вместе с отцом 4 марта отравили в британском городе Солсбери, хорошо реагирует на лечение и понемногу выздоравливает.

Ранее в СМИ появилась информация, что ее состояние больше не критическое, а стабильное.

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Как пишет издание Sky News, Юлия Скрипаль пришла в сознание и уже начала самостоятельно кушать и пить.

Правда, она все еще находится под круглосуточным наблюдением врачей.

что касается состояния ее отца – бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля – он все еще находится в критическом состоянии.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ на отравление Скрипалей мог лично отдать президент России Владимир Путин и сравнил его с Гитлером.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Лечение отравление Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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