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Отравление Скрипаля: спецслужбы Великобритании нашли место изготовления "Новичка", – The Times

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Великобритания нашла место изготовления
Великобритания нашла место изготовления "Новичка" / Фото из соцсетей

Спецслужбы Великобритании считают, что достаточно точно определили место производства нервно-паралитического вещества "Новичок", которым был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что лаборатория находится в России, но где именно не уточняется.

Как рассказал один из собеседников издания, установить возможный источник производства "Новичка" удалось с помощью научного анализа и разведданных уже через несколько дней после отравления Скрипалей.

Источник добавил, что великобританский кабинет министров имел информацию о том, где было произведено эта вещество, на четвертый день после инцидента.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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