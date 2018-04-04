"У России был мотив": Великобритания уверена в причастности Кремля к отравлению Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал, что Россия имела мотив для ликвидации бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил британский чиновник в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина по поводу причастности РФ к отравлению Скрипалей в Солсбери в своем Twitter.

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По его словам, эксперты центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Сергей и Юля Скрипаль были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Также, Джонсон подчеркнул, что Россия исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно для убийств. В рамках этой программы в РФ создали и хранили небольшое количество газа "Новичок".

"28 других стран были настолько уверены в аргументах Британии, что они выслали россиян. В то же время Джереми Корбин выбирает сторону российской пропагандистской машины", – заявил Джонсон.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 квітня 2018 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".