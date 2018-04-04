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"У Росії був мотив": Великобританія впевнена у причетності Кремля до отруєння Скрипаля

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Очільник МЗС Британії Джонсон наголосив, що у Росії був мотив для отруєння Скрипаля
Очільник МЗС Британії Джонсон наголосив, що у Росії був мотив для отруєння Скрипаля / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Росія мала мотив для ліквідації колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це заявив британський чиновник у відповідь на заяву лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна з приводу причетності РФ до отруєння Скрипалів в Солсбері в своєму Twitter.

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За його словами, експерти центру досліджень отруйних речовин Міністерства оборони Великої Британії в місті Портон-Даун встановили, що Сергій та Юля Скрипаль були отруєні за допомогою нервово-паралітичної речовини, відомої як "Новачок".

Також, Джонсон наголосив, що Росія досліджувала методи транспортування нервово-паралітичних речовин, можливо для вбивств. У межах цієї програми в РФ створили і зберігали невелику кількість газу "Новачок".

"28 інших країн були настільки переконані в аргументах Британії, що вони вислали росіян. Водночас Джеремі Корбін вибирає сторону російської пропагандистської машини", – заявив Джонсон.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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