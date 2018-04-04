"У Росії був мотив": Великобританія впевнена у причетності Кремля до отруєння Скрипаля

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон розповів, що Росія мала мотив для ліквідації колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це заявив британський чиновник у відповідь на заяву лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна з приводу причетності РФ до отруєння Скрипалів в Солсбері в своєму Twitter.

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За його словами, експерти центру досліджень отруйних речовин Міністерства оборони Великої Британії в місті Портон-Даун встановили, що Сергій та Юля Скрипаль були отруєні за допомогою нервово-паралітичної речовини, відомої як "Новачок".

Також, Джонсон наголосив, що Росія досліджувала методи транспортування нервово-паралітичних речовин, можливо для вбивств. У межах цієї програми в РФ створили і зберігали невелику кількість газу "Новачок".

"28 інших країн були настільки переконані в аргументах Британії, що вони вислали росіян. Водночас Джеремі Корбін вибирає сторону російської пропагандистської машини", – заявив Джонсон.

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".