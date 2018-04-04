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"Це збочення": у Лондоні різко відреагували на пропозицію Росії у "справі Скрипаля"

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У Великобританії прокоментували участь Росії в розслідуванні отруєння Скрипаля
У Великобританії прокоментували участь Росії в розслідуванні отруєння Скрипаля / Фото з відкритих джерел

Пропозиція Росії вести спільне розслідування щодо отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії є "збоченням".

Відповідну заяву опублікувала делегація королівства в Організації із заборони хімічної зброї у Twitter.

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"Пропозиція Росії про спільне розслідування Великої Британії та Росії щодо інциденту у Солсбері є збоченням. Це диверсійна тактика, але ще більше – дезінформація, спрямована на уникнення запитань, на які повинна відповісти російська влада", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Лондоні вважають підозрілим настільки сильне бажання Росії втрутитися у розслідування "справи Скрипалів".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок".

Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Розслідування Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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