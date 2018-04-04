"Это извращение": в Лондоне резко отреагировали на предложение России по "делу Скрипаля"

Предложение России вести совместное расследование относительно отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании является "извращением".

Соответствующее заявление опубликовала делегация королевства в Организации по запрещению химического оружия в Twitter.

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"Предложение России о совместном расследовании Великобритании и России относительно инцидента в Солсбери является извращением. Это диверсионная тактика, но еще больше – дезинформация, направленная на избежание вопросов, на которые должна ответить российская власть", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Лондоне считают подозрительным столь сильное желание России вмешаться в расследование "дела Скрипалей".

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4 квітня 2018 р.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".