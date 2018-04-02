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"Дипломатическая война" России с Западом: Лавров объяснил, кто должен решить ситуацию

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Лавров сравнил отношения России с Западом с детской игрой
Лавров сравнил отношения России с Западом с детской игрой / Фото из свободных источников

Россия не намерена первой останавливать "дипломатическую войну" с Западом, которая развернулась после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

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По его словам, от Москвы зависит, как далеко зайдет конфликт между Россией и Западом.

В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, – кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим,
– подчеркнул Лавров.

По мнению министра, Запад выслал российских дипломатов "под надуманными предлогами", тем самым сократив возможность для совместного диалога.

Также Лавров добавил, что британским спецслужбам, "которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство", и правительству, "которое хочет отвлечь внимание избирателей от неудач относительно Brexit", это могло быть выгодно.

"Британские коллеги заигрались", – сказал Лавров.

Руководитель российского МИД заверил, что в России не было мотивов убивать Скрипаля, а все обвинения в адрес РФ "возникли" накануне выборов и чемпионата мира по футболу. Он заверил, что Москва будет требовать "выяснения всех фактов по отравлению".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия в ответ объявила, что высылает столько же дипломатов РФ и прекращает деятельность на своей территории международной организации "Британский совет".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Отравление Сергея Скрипаля Сергей Лавров Великобритания
Источник: 24 Канал
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