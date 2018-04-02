"Дипломатична війна" Росії з Заходом: Лавров пояснив, хто має вирішити ситуацію

Росія не має наміру першою зупиняти "дипломатичну війну" з Заходом, яка розгорнулася після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великобританії.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

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За його словами, не від Москви залежить, як далеко зайде конфлікт між Росією та Заходом.

У дипломатії є принцип взаємності, його ніхто не скасовував, і цей принцип буде застосовуватися послідовно. Якщо говорити, як говорили раніше в дитинстві, – хто перший почав, той і повинен зупинитися. Ми не хочемо уподібнюватися дитячим іграм, але поки наші партнери займаються рівно цим,

– наголосив Лавров.

На думку міністра, Захід вислав російських дипломатів "під надуманими приводами", тим самим скоротивши можливість для спільного діалогу.

Також Лавров додав, що британським спецслужбам, "які відомі своїми здібностями діяти з ліцензією на вбивство", і уряду, "який хоче відвернути увагу виборців від невдач по Brexit", це могло бути вигідно.

"Британські колеги загралися", – сказав Лавров.

Керівник російського МЗС запевнив, що у Росії не було мотивів вбивати Скрипаля, а всі звинувачення на адресу РФ "виникли" напередодні виборів і чемпіонату світу з футболу. Він запевнив, що Москва буде вимагати "з'ясування всіх фактів по отруєнню".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила, що висилає стільки ж дипломатів РФ та припиняє діяльність на своїй території міжнародної організації "Британська рада".