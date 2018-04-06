СМИ выяснили, как отравление Скрипаля фатально повлияло на его животных

В британском доме бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля жили две морских свинки и кот, однако первые погибли от обезвоживания, а второго ветеринары решили усыпить, поскольку он находился в состоянии стресса.

Об этом сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что собственность Сергея Скрипаля в Солсбери была некоторое время опечатана полицией.

"Когда ветеринару удалось попасть в дом, две морских свинки были уже мертвыми. Кот находился в состоянии стресса", – рассказал собеседник ресурса.

По информации источников ресурса, потом кота забрали для проверки в лабораторию в Портон-Дауне, правда, в итоге врач принял решение усыпить животное, чтобы облегчить его страдания.



Кот Сергея Скрипаля Неш ван Дрейк

Также подчеркивается, что всех трех животных кремировали из-за опасения, что они могли быть заражены веществом "Новичок".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".