Коронавирус в Африке: почему все может кончиться трагедией

Коронавирус на Черном континенте возможно и не очень выделяется на фоне Азии и Европы, но это обманчивый покой. Из-за плохого состояния экономики и отсутствия тестирования реальные масштабы эпидемии могут быть намного большими.

Коронавирус в Африке: общий обзор



Африка – континент с самым молодым населением в мире / photo: ksat.com

В Африке сейчас больше 10 тысяч случаев, но количество смертей относительно мало – всего 487, и это странно, учитывая общее плохое состояние медицины. Частично это объясняется тем, что Африка – самый молодой континент со средним возрастом ... 18 лет, частично тем, что сейчас в Южном полушарии – лето. Поэтому возможный пик следует ождать два-три месяца спустя, когда наступит местная "зима".

И тогда широкое распространение коронавируса может оказаться губительным для систем здравоохранения. Потенциально, Covid-19 может оказаться хуже Эболы, от которой Западная Африка и Конго недавно отошли. Вспышки гриппа присутствуют на востоке Африки, как и другие инфекционные и вирусные болезни. Впрочем, Африка извлекла уроки после Эболы и улучшает инфраструктуру, где это возможно и целесообразно.

Как известно, у молодых людей коронавирус протекает легче, чем в старших. С другой стороны, тестов точно делается мало, реальных случаев (и погибших) может быть точно больше. В феврале тесты могли делать только Сенегал и Южная Африка к югу от пустыни Сахара.

Еще 43-м странам понадобилась помощь ВОЗ по созданию с нуля или расширению лабораторий. Их мощность мала, они расположены только в столицах (куда может быть сложно доехать). Добавьте сюда часто невозможность соблюдать социальное дистанцирование и мытье рук с мылом. Часто в домах нет даже водопровода.



Типичная улица в африканском городе / photo: CSIS

Неудивительно, что большая часть приходится на урбанизированные и развитые Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Алжир, Египет и Марокко. К югу от Сахары также много больных в Камеруне.

Впрочем, в целом Африка очень внимательно отнеслась к рекомендациям, не хватает только денег, людей и способностей. Всего лишь 1 случай зафиксирован в разваливающемся войной Южном Судане (но далеко не факт, что там он действительно один). Не обнаружен коронавирус пока только на Коморских островах и в маленьком государстве Лесото.

В рамках борьбы с вирусом в крупнейшем городе Нигерии Лагосе и Йоганнезбурге в ЮАР закрыли школы, а также и в Кении. Это может быть угрозой для девушек, в отношении которых может оказываться насилие, или их могут выдать замуж еще детьми. Естественно, что онлайн-классов в нашем понимании в Африке может не быть. Карантин ввели в Зимбабве (здесь люди уже публично возмущаются), Руанде. Комендантский час – в Сенегале, Кот-д'Ивуаре, Кении, Уганде.

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Нигерия обустроила для больных коронавирусом отдельные больницы, которые не связаны с другими. Таким образом, уменьшается возможность передать вирус другим больным и ухудшить их состояние. Также правительство распространяет мыло, продукты, моющие средства среди сообществ с низким уровнем дохода.

Есть проблема на Черном континенте с ВИЧ-позитивными людьми. Точнее с теми из них, которые не проходят терапию (а с 7,7 млн это примерно треть) и чей слабый иммунитет станет легкой добычей для коронавируса. В ЮАР также серьезной проблемой является туберкулез, который поражает легкие.

Устроить общий локдаун в Африке почти невозможно

Банально из-за того, что люди могут жить на улице, быть без документов и все равно выходить, чтобы прокормить себя в неформальной, теневой экономике. А утраченными могут быть миллионы рабочих мест по всему континенту. Поэтому в Киншасе (ДР Конго), Бенине карантин и не вводили. Президент Бенина Патрис Талон сказал за всех – у них просто нет денег сидеть дома. Это, однако, вызвало протесты.

Многие нищие имеют важную, хотя и малооплачиваемую работу. Они работают уборщиками, продавцами пищи, водителями общественного транспорта или работают у кого-то дома. Правительство должно позаботиться об их защите тоже. В трущобах невозможность работать несколько дней часто означает голодную смерть.

Доктор Матшисидо Моэти, которая отвечает в ВОЗ за Африку, отметила, что большинство случаев – импортированы из Европы, а распространение вируса внутри континента – значительно замедленно.



Африке очень не хватает тестов, чтобы узнать реальную картину / photo: Direct Relief

Но этим словам мало веры без широкомасштабного тестирования. Особенно учитывая ну очень тесные связи Африки с Китаем. Информационные системы нужно быстро улучшать, потому что коронавирус движется по миру очень быстро и есть потребность постоянно информировать население.

Особый риск для стран, принимающих беженцев. Это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Кения. Их системы защиты и соцпомощи разрослись и ослабли. Большая часть беженцев – внутренне перемещенные лица, что создает угрозу массового распространения вируса в лагерях беженцев.

Некоторые государства Африки находятся в состоянии перманентного конфликта: Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, часть Нигерии под контролем "Боко Харам", Мали и регион Сахель, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Ливия, Сомали. Только в Буркина-Фасо беженцами стали 765 тысяч человек.

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Карантин может стать ловушкой для бедных людей и девушек в Африке / photo: TIME

Многие лидеры стран Африки либо не спешат реагировать, либо думают, что эта болезнь встречается только среди иностранцев, рассказала в беседе директор Human Rights Watch в Африке Мауси Сегун. Так, например, произошло в общем-то развитой Кении. Но устав перекладывать всю ответственность на правительство, некоторые кенийцы нашли новую жертву.

Азиатский район столицы Найроби собрал огромную толпу, которая издевалась над местной парой, выкрикивая "вы – коронавирус". Мужчина в ответ кричит, что у них нет болезни. Даже парламентарии Кении писали на своих страницах, чтобы люди избегали общения с гражданами Китая, вернувшимися после празднования Нового Года.

В сообщении депутата даже было такое: если правительство немедленно не отправит их на карантин, то у людей есть разрешение от этого депутата забить их камнями! Также в Кении отмечали использование полицией чрезмерной силы. Посольство Китая назвало такие действия "расизмом". Интересно, что нет анти-европейских настроений, хотя первые случаи в Африке связаны как раз с европейскими поездками, а не китайскими.

Местный журналист пишет, что главная проблема не сам вирус, а "страхи, стигма и слухи" о китайских гражданах. Воздержаться от них призвал и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сам эфиоп. В Бурунди до появления первых случаев 31 марта думали, что защищены, потому что ставили "Бога на первое место". Между тем, места для карантина были антисанитарными и заполненными.

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А деньги на здравоохранение нужны многим африканским странам. К тому же, не хватает персонала, чтобы лечить больных. Кения, например, получила много денег от КНР на инфраструктурные проекты. На этом фоне нарушаются законы и права людей.

Уганда всех прибывающих в страну задерживает и силой отправляет в отдельный отель, требуя оплатить проживание из собственных карманов. Счета могут доходить до 1000 долларов США. А Эфиопия на три месяца отключила интернет и мобильную связь в регионе Западная Оромия до 31 марта, опасаясь активизации повстанцев. Восстановление произошло только после того, как инициативные группы надавили на правительство, доказывая, что интернет и возможность звонить – крайне необходимы для распространения новостей о коронавирусе.

В Южной Африке полиция вообще использовала резиновые пули и водометы против людей, которые выстроились в очередь за едой, и кричала на них "идите домой!". Но проблема в том, что им самим жить негде. Правительство выделило для этого церкви, школы, автостоянки и стадионы. Это оставляет мало места для социального дистанцирования.

Африка только начинает свою борьбу с коронавирусом, но главный шторм еще впереди.



Из-за вируса и падения цен на сырье, экономика континента может пострадать / photo: afric.online

Последствия пандемии для экономики Африки

Утраченными могут быть до 20 млн рабочих мест, заявил Африканский Союз. А в неформальной экономике, скорее всего, еще больше. ВВП будет сокращаться на 0,8-1,1%, хотя до этого ожидался рост до 3,4%. Низкие цены на нефть и промышленные товары, остановка туризма могут серьезно ударить по карманам африканцев. Из-за нефтяного кризиса Нигерия и Ангола могут потерять 65 млрд долларов США. До 15% прямых инвестиций могут исчезнуть, правительства могут недосчитаться 20-30% своих бюджетных поступлений, экспорт и импорт также сократятся. Это приведет к неполучению 270 млрд долларов США, а добавьте сюда еще 130 млрд на, собственно, борьбу с вирусом Covid-19.