В ВОЗ посоветовали Африке готовиться к худшему сценарию: детали
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус призвал страны Африки готовиться к худшему варианту развития событий-за распространения коронавируса.
Об этом Гебреэсус объявил на брифинге ВОЗ в швейцарской Женеве, сообщает BBC.
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Африка должна проснуться, мой континент должен проснуться, —
отметил Гебреэсус.
Отметим, что он родился в Эфиопии и стал первым в истории главой ВОЗ от африканских стран.
Гебреэсус добавил, что Африка должна изучить опыт других стран по скорости распространения коронавируса и противодействию ему.
Обратите внимание! По состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом. 8810 человек умерли. В то же время 84 114 успешно выздоровели после заражения.
Что известно о распространении коронавируса в Африке
- В Африке от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 16 человек: по шестеро в Египте и Алжире, двое в Марокко и по одному – в Судане и Буркина-Фасо.
- Некоторые африканские страны уже ввели ограничительные меры из-за риска эпидемии. В Южной Африке объявили чрезвычайное положение.
- В Нигерии с 21 марта запретят въезд гражданам стран, где количество случаев инфицирования коронавирусом превышает 1000.
- Менеджер по чрезвычайным ситуациям в Африке ВОЗ Мишель Яо заявила, что коронавирус на континенте будет распространяться очень быстро и это может парализовать все общество из-за неготовности к профилактике и лечения.
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