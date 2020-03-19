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      У ВООЗ порадили Африці готуватися до найгіршого сценарію: деталі

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      Коронавірус загрожує Африці / EPA

      Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни Африки готуватися до найгіршого варіанту розвитку подій через поширення коронавірусу.

      Про це Гебреєсус оголосив на брифінгу ВООЗ у швейцарській Женеві, повідомляє BBC.

      Актуально Коронавірус може бути руйнівним для бідних країн

      Африка повинна прокинутись, мій континент повинен прокинутись, —
      наголосив Гебреєсус.

      Відзначимо, що він народився в Ефіопії і став першим в історії главою ВООЗ від африканських країн.

      Гебреєсус додав, що Африка повинна вивчити досвід інших країн щодо швидкості поширення коронавірусу та його протидії.

      Зверніть увагу! Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом. 8810 людей померли. Водночас 84 114 успішно одужали після зараження.

      Що відомо про поширення коронавірусу в Африці

      • В Африці від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 людей: по шестеро у Єгипті та Алжирі, двоє у Марокко і по одному — в Судані та Буркіна-Фасо.
      • Деякі африканські країни вже запровадили обмежувальні заходи через ризик епідемії. У Південній Африці оголосили надзвичайний стан.
      • У Нігерії з 21 березня заборонять в’їзд громадянам країн, де кількість випадків інфікування коронавірусому перевищує 1000.
      • Менеджерка із надзвичайних ситуацій в Африці ВООЗ Мішель Яо заявила, що коронавірус на континенті розповсюджуватиметься дуже швидко і це може паралізувати все суспільство через неготовність до профілактики й лікування.


      Заборони, які діють в Африці через коронавірус / Інфографіка BBC

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      Автор: Емал Набі
      Теги: ВООЗ Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Новини політики Новини України Африка
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