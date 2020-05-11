Коронавирус повсюду: трагическая статистика в Африке и опасность для Антарктики

ВОЗ предупреждает, что в Африке в целом от коронавируса может умереть 190 тысяч человек. Это произойдет, если меры по сдерживанию вируса провалятся. Заболеть могут от 29 до 44 млн африканцев.

Африка: угроза большого количества смертей

Африку может ожидать много смертей от вируса / Фото Public Services International

24 канал посмотрел, как протекает пандемия коронавируса на более отдаленных континентах: Африке, Океании и Антарктике.

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Цифры потенциально больных в АфрикеБолее 5 млн могут нуждаться в лечении в госпитале. Такое количество больных коронавирусом превысит любую способность на Черном континенте. Из всех госпитализированных, 82-167 тысячам людей будет нужен кислород, до 100 тысяч человек – потенциальные критические случаи.

Сейчас на Черном континенте больше 51 тысячи заражений и чуть более 2 тысяч умерших. Стоит отметить, что за 685 тестов на миллион статистика может не полностью отражать картину. Например, на 42,5% выросла заболеваемость в Гане. А Нигерия не в состоянии производить собственные тесты надлежащего качества.

Исследование, которое провели в марте, показало: на 1 млн населения существует в среднем 9 палат интенсивной терапии в 47 странах Африки. ВОЗ отреагировал ожидаемо: "Этого может быть крайне недостаточно". Правда, ВОЗ не включает в Африку Джибути, Сомали, Судан, Египет, Ливию, Тунис и Марокко.

Хотя в Африке коронавирус не распространяется так быстро как на других континентах, "он может прятаться в "горячих точках" и там передаваться", подчеркнула доктор Матшидисо Моэти, региональный африканский директор ВОЗ. COVID-19 может стать проблемой на годы, если местные правительства не предпримут проактивных мер. Уже 1000 медиков в Африке – больны коронавирусом.

"Надо тестировать, следить, лечить и изолировать", – отметила Моэти. Пострадать могут как маленькие страны, так и такие гиганты как Алжир, Южная Африка и Камерун. ООН отметила хорошую борьбу с коронавирусом в Африке. "Мы видим, что африканские правительства много делают", – сказал Стивен Каринг, директор экономической миссии ООН в Африке.

Эксцентричный президент Танзании Магуфули / Фото The Africa Exponent

Но выделяется среди всех Танзания. Эту страну уже называют "африканской Беларусью" из-за отказа вводить серьезные ограничения (разве что кроме свадеб, похорон, обучения).

Гражданам посоветовали носить маски и дистанцироваться. И все. От COVID-19 в стране умерли два депутата и целый министр юстиции. Но правительство Джона "Бульдозера" Магуфули решило спасать экономику прежде всего, а потому не закрыли главный порт страны – Дар-эс-Салам. Индустриализация и обновление инфраструктуры должны продолжаться.

А вот руководителя вирусной лаборатории надо уволить, потому что его тесты не очень достоверны. Что взамен предлагает президент? Молиться и вдыхать травяные настои, поэтому службы продолжаются. Церковные лидеры должны поддержать Магуфули на нынешних выборах.

Не зря Магуфули сравнивают с Трампом и бразильским лидером Болсонару, он тоже является популистом. Правда, достижения у него все же есть: взбудоражить спящую страну удалось. Сейчас Танзания – одна из лидирующих экономик Африки. Борьба с иностранным капиталом и коррупцией компенсировалась прорывами в промышленности, связи и здравоохранении. Под защиту попала и дикая природа страны (а вот ЛГБТ, азиатские меньшинства и школьники – нет).

Азия: угроза новой волны в Сингапуре, вспышка в Сингапуре

В Азии горячей точкой остается Сингапур / Фото The Conversation

В городе-государстве уже более 21 тысячи больных. Больных граждан там только 10, остальные – мигранты из общежитий. Сингапур стал лидером по количеству случаев в Юго-Восточной Азии. Правда, рост был очень постепенным: чтобы набрать 10 тысяч больных потребовалось 13 недель с января по апрель.

Но с 10 до 20 тысяч – всего две недели и все из-за вспышки среди работников, которые живут в переполненных общежитиях и работают в основном на строительстве. 18 тысяч из 323 тысяч, которые живут в общежитиях, больны. А это составляет 5,7% от общего числа.

Среди всех других слоев населения темпы заражения снижаются. 1706 человек выздоровели, их выписали из больницы, 20 человек умерли (всего в Азии – 10 тысяч случаев смерти от COVID-19).

Южная Корея готовится к возможной новой вспышке в ночных клубах Сеула. Сейчас уже известно о 15 случаях заражения в клубах района Итэвон, в общем под наблюдением до 1500 человек. В последние дни Южная Корея сообщала только о завезенных извне случаях вируса.

В ночных клубах, отмечают эпидемиологи, есть все условия для опасности. Но все, кто заходили в клуб, должны были оставить свои данные при входе, поэтому власти смогут быстро их найти и изолировать на 14 дней.

Австралия планирует выходить из карантина / Фото Kongres Magazine

А вот континент-страна Австралия, которая находится между Океанией и Азией, уже предоставила план выхода из карантина. На первом этапе позволят быть ближе к семье и друзьям, собираться группами не больше 10 человек, в том числе и в ресторанах. С ограничениями открываются бассейны и игровые площадки. Разрешаются поездки для отдыха, но только местные и региональные.

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На втором этапе тоже самое, но уже до 20 человек, открываются крытые кинотеатры, можно делать кемпинги. До 20 человек могут заниматься спортом на открытом воздухе. Станут доступны некоторые межгосударственные путешествия.

Третий этап – открытие страны для собраний до 100 человек и "выход на работу". Могут открыть игровые залы, бары, пабы. Полное восстановление международного сообщения. Этот этап, надеется глава правительства Скотт Моррисон, вступит в силу в июле. Сейчас в Австралии почти 7 тысяч случаев и только 97 смертей (по состоянию на вечер 10 мая – 24).

Антартика: как пережить пандемию в темноте

Антарктика: начало зимы и тьмы / Фото wayfinderadventures.com

Есть один континент, который остался пока полностью свободным от коронавируса. Это Антарктика. Но и там живут люди – исследователи и ученые. Причем, даже в период зимы (зима в Антарктике когда у нас – лето – 24).

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Южная "полярная шапка" – самое холодное место на планете, но там есть десятки баз различных стран мира (включая украинскую "Академик Вернадский"). К тому же, в последнее время процветает туризм, даже на больших лайнерах. Деньги, вырученные на этом, идут на ремонт станций и оборудования.

С 2018 по 2019 год, континент принял 56 тысяч путешественников. Ожидался рост до 78,5 тысячи, но коронавирус заставил вводить ограничения на посещение станций. Позже, мультинациональная Антарктика вообще была закрыта для посещения.

Те, кто остался, говорят, что это как наблюдать за планетой с Луны – так далеко расположена Антарктика. Они также частично чувствуют вину из-за того, что на некоторое время спасены от пандемии, которая разворачивается во всех других регионах мира. А когда они вернутся, их встретит совершенно другой мир.