Коронавірус усюди: трагічна статистика у Африці та небезпека для Антарктики

ВООЗ попереджає, що в Африці в цілому від коронавірусу може померти 190 тисяч людей. Це станеться, якщо заходи по стримуванню вірусу проваляться. Захворіти можуть від 29 до 44 млн африканців.

Африка: загроза великої кількості смертей

Африку може чекати багато смертей від вірусу / Фото Public Services International

24 канал подивився, як протікає пандемія коронавірусу на більш віддалених континентах: Африці, Океанії та Антарктиці.

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Цифри потенційно хворих в Африці Більше 5 млн можуть потребувати лікування в госпіталі. Така кількість хворих на коронавірус перевищить будь-яку спроможність на Чорному континенті. З усіх госпіталізованих, 82-167 тисячам людей буде потрібен кисень, до 100 тисяч людей – потенційні критичні випадки.

Наразі, на Чорному континенті більше 51 тисячі заражень і трохи більше 2 тисяч померлих. Варто відзначити, що за 685 тестів на мільон статистика може не повністю відображати картину. Наприклад, на 42,5% зросла захворюваність в Гані. А Нігерія не взмозі виробляти власні тести належної якості.

Дослідження, яке провели в березні, показало: на 1 млн населення існує в середньому 9 палат інтенсивної терапії у 47 країнах Африки. ВООЗ відреагував очікувано: "Цього може бути вкрай недостатньо". Щоправда, ВООЗ не включає в Африку Джибуті, Сомалі, Судан, Єгипет, Лівію, Туніс та Марокко.

Хоча в Африці коронавірус не поширюється так швидко як на інших континентах, "він може ховатися у "гарячих точках" і там передаватися", підкреслила доктор Матшидісо Моеті, регіональний африканський директор ВООЗ. COVID-19 може стати проблемою на роки, якщо місцеві уряди не вдадуться до проактивних заходів. Вже 1000 медиків у Африці – хворі на коронавірус.

"Треба тестувати, слідкувати, лікувати та ізолювати", – наголосила Моеті. Постраждати можуть як маленькі країни, так і такі гіганти як Алжир, Південна Африка і Камерун. ООН відзначила гарну боротьбу з коронавірусом у Африці. "Ми бачимо, що африканські уряди багато роблять", – сказав Стівен Карінгі, директор економічної місії ООН в Африці.

Ексцентричний президент Танзанії Магуфулі / Фото The Africa Exponent

Але виділяється серед усіх Танзанія. Цю країну вже називають "африканською Білоруссю" за відмову вводити серйозні обмеження (хіба що крім весіль, поховань, навчання).

Громадянам порадили носити маски та дистанціюватися. І все. Від COVID-19 в країні померли двоє депутатів та цілий міністр юстиції. Але уряд Джона "Бульдозера" Магуфулі вирішило рятувати економіку перш за все, а тому не закрили головний порт країни – Дар-ес-Салаам. Індустріалізація та оновлення інфраструктури мають продовжуватися.

А от керівника вірусної лабораторії треба звільнити, бо його тести не дуже достовірні. Що натомість пропонує президент? Молитися та вдихати трав'яні настої, тож служби продовжуються. Церковні лідери мають підтримати Магуфулі на цьогорічних виборах.

Не дарма Магуфулі порівнюють з Трампом та бразильским лідером Болсонару, він теж є популістом. Щоправда, досягнення у нього все ж є: розбурхати сплячу країну таки вдалося. Зараз Танзанія – одна з лідируючих економік Африки. Боротьба з іноземним капіталом та корупцією компенсувалася проривами в промисловості, зв'язку та охороні здоров'я. Під захист потрапила і дика природа країни (а от ЛГБТ, азійські меншини та школярі – ні).

Азія: загроза нової хвилі в Сингапурі, спалах в Сингапурі

В Азії гарячою точкою лишається Сінгапур / Фото The Conversation

У місті-державі вже понад 21 тисяча хворих. хворих громадян там лише 10, всі інші – мігранти з гуртожитків. Сінгапур став лідером за кількостю випадків у Південно-Східній Азії. Щоправда, зростання було дуже поступовим: щоб набрати 10 тисяч хворих знадобилося 13 тижнів з січня по квітень.

Але з 10 до 20 тисяч – лише два тижні і все через спалах серед працівників, які живуть у переповнених гуртожитках та працюють в основному на будівництві. 18 тисяч з 323 тисяч, які живуть у гуртожитках, хворі. А це складає 5,7% від загального числа.

Серед всіх інших верств населення темпи зараження спадають. 1706 людей одужало, їх виписали з лікарень, 20 людей померли (загалом в Азії – 10 тисяч випадків смерті від COVID-19).

Південна Корея готується до можливого нового спалаху в нічних клубах Сеула. Зараз вже відомо про 15 випадків зараження в клубах району Ітевон, загалом під наглядом до 1500 людей. В останні дні Південна Корея повідомляла лише про завезені ззовні випадки вірусу.

В нічних клубах, відзначають епідеміологи, є всі умови для небезпеки. Але всі, хто заходив до клубу, мав залишити свої дані при вході, тож влада зможе швидко їх знайти та ізолювати на 14 днів.

Австралія планує виходити з карантину / Фото Kongres Magazine

А от континент-країна Австралія, яка знаходиться між Океанією та Азією, вже видала план виходу з карантину. На першому етапі дозволять бути ближими до родини та друзів, збиратися групами не більше 10 людей, зокрема і в ресторанах. З обмеженнями відкриваються басейни та гральні майданчики. Дозволяються поїздки для відпочинку, але лише місцеві та регіональні.

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На другому етапі теж саме, але вже до 20 людей, відкриваються криті кінотеатри, можна робити кемпінги. До 20 людей можуть займатися спортом на відкритому повітрі. Стануть доступні деякі міждержавні подорожі.

Третій етап – відкриття країни для зібрань до 100 людей і "вихід на роботу". Можуть відкрити ігрові зали, бари, паби. Повне відновлення міжнародного сполучення. Цей етап, сподівається голова уряду Скотт Моррисон, вступить в силу в липні. Зараз в Австралії майже 7000 випадків і лише 97 смертей (станом на вечір 10 травня – 24).

Антартика: як пережити пандемію в темряві

Антарктика: початок зими та темряви / Фото wayfinderadventures.com

Є один континент, який лишився поки що повністою вільним від коронавірусу. Це Антарктика. Але й там живуть люди – дослідники та вчені. Причому, навіть в період зими (зима в Антарктиці коли у нас – літо – 24).

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Південна "полярна шапка" – найхолодніше місце на планеті, але там є десятки баз різних країн світу (включая українську "Академик Вернадський"). До того ж, останнім часом процвітає туризм, навіть на великих лайнерах. Гроші, виручені на цьому, йдуть на ремонт станцій та обладнання.

З 2018 по 2019 роки, континент прийняв 56 тисяч подорожуючих. Очікувалося зростання до 78,5 тисячі, але коронавірус змусив вводити обмеження на відвідування станцій. Пізніше, мультинаціональна Антарктика взагалі була закрита для відвідування.

Ті, хто залишився, кажуть, що це ніби спостерігати за планетою з Місяця – так далеко розташована Антарктика. Вони також частково відчувають провину через те, що на деякий час врятовані від пандемії, яка розгортається у всіх інших регіонах світу. А коли вони повернуться, їх зустріне геть інший світ.