Як добирається додому українська експедиція з Антарктиди: цікаві деталі

Нещодавно 24-а українська антарктична експедиція здала вахту 25-й на станції "Академік Вернадський". Про те, як добирається додому попередня команда української експедиції – читайте далі.

Зараз учасники на судні долають найбільш штормову ділянку Землі – протоку Дрейка. Наша експедиція майже 2 доби перечікувала шторм за островом короля Георга, доки погода не внормувалась. Переплисти цю протоку займе від 4 до 5 днів. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

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За його словами, тим часом, українські дипломати в Чилі намагаються домовитися із санітарними службами, щоб не проходити 2-тижневу обсервацію. До цього подібного прецеденту не було.

Раніше не було, щоб після запровадження жорсткого карантину іноземців запустили на територію Чилі. Наша 25-а експедиція такий прецедент створила. Побачимо, чи вдасться повторити таку нашу ексклюзивність у плані обсервації,

— зазначив Дикий.

Як почуває себе 25 експедиція?

Усі учасники пройшли тест на COVID-2019, що показав негативний результат. Директор наукового центру повідомив, що учасники й екіпаж корабля відбували на станцію після повноцінного карантину, тому робити повторні тести на коронавірус не було сенсу. Проте запас тестів у них із собою є.



25 експедиція на антарктичну станцію "Академік Вернадський" / Фото Національний Антарктичний науковий центр

Увага! Антарктида залишається єдиним континентом, вільним від пандемії коронавірусу.

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"

"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.

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Жінок допустили до участі в експедиціях лише минулого року, коли скасували обмеження щодо їх участі. Тоді ж першими українськими полярницями стали вчена-біолог Оксана Савенко і лікарка Наталія Бабій.

Станція "Академік Вернадський": дивіться фото

Українська станція "Академік Вернадський" в Антарктиді: карта