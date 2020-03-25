Науковці з антарктичної станції звернулися до українців: миле відео

Учасники української антарктичної експедиції записали привітання зі станції "Академік Вернадський", що неподалік західного узбережжя Антарктичного півострова. Науковці побажали здоров'я Україні та всьому світу.

Учасники 24-ї експедиції наголосили, що важливо залишатися вдома та не наражати на небезпеку інших людей, зокрема і своїх рідних.

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Вони додали, що перебувають в ізоляції рік, тому закликали й українців відчути себе трохи полярниками.

Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми перебуваємо в ізоляції цілий рік. Приділіть увагу своїм дітям. Можливо, це займе трохи часу, але краще зберегти здоров'я всієї родини,

– зазначив учасник експедиції.

Насамкінець дослідники побажали усім здоров'я.

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Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?Це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез, що за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді.



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