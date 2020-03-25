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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      Науковці з антарктичної станції звернулися до українців: миле відео

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      Науковці з арктичної станції звернулися до українців / Скриншот з відео-звернення

      Учасники української антарктичної експедиції записали привітання зі станції "Академік Вернадський", що неподалік західного узбережжя Антарктичного півострова. Науковці побажали здоров'я Україні та всьому світу.

      Учасники 24-ї експедиції наголосили, що важливо залишатися вдома та не наражати на небезпеку інших людей, зокрема і своїх рідних.

      Важливо В Україні підтвердили 24 нові випадки зараження коронавірусом

      Вони додали, що перебувають в ізоляції рік, тому закликали й українців відчути себе трохи полярниками.

      Залишайтеся вдома, відчуйте себе трішки полярниками, адже ми перебуваємо в ізоляції цілий рік. Приділіть увагу своїм дітям. Можливо, це займе трохи часу, але краще зберегти здоров'я всієї родини,
      – зазначив учасник експедиції.

      Насамкінець дослідники побажали усім здоров'я. 

      Полярники звернулися до українців: дивіться відео

      Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?Це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез, що за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. 

      Прості правила, які можуть врятувати життя
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Наука
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