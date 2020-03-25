Ученые с антарктической станции обратились к украинцам: милое видео

Участники украинской антарктической экспедиции записали поздравления со станции "Академик Вернадский", что недалеко от западного побережья Антарктического полуострова. Ученые пожелали здоровья Украине и всему миру.

Участники 24-й экспедиции отметили, что важно оставаться дома и не подвергать опасности других людей, в том числе и своих родных.

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Они добавили, что находятся в изоляции год, поэтому призвали и украинцев почувствовать себя немного полярниками.

Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы находимся в изоляции круглый год. Уделите внимание своим детям. Возможно, это займет немного времени, но лучше сохранить здоровье всей семьи,

– отметил участник экспедиции.

Наконец исследователи пожелали всем здоровья.

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Что известно о станции "Академик Вернадский"?Это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез, что в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде.



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