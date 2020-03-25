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      Ученые с антарктической станции обратились к украинцам: милое видео

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      Участники украинской антарктической экспедиции записали поздравления со станции "Академик Вернадский", что недалеко от западного побережья Антарктического полуострова. Ученые пожелали здоровья Украине и всему миру.

      Участники 24-й экспедиции отметили, что важно оставаться дома и не подвергать опасности других людей, в том числе и своих родных.

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      Они добавили, что находятся в изоляции год, поэтому призвали и украинцев почувствовать себя немного полярниками.

      Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы находимся в изоляции круглый год. Уделите внимание своим детям. Возможно, это займет немного времени, но лучше сохранить здоровье всей семьи,
      – отметил участник экспедиции.

      Наконец исследователи пожелали всем здоровья.

      Полярники обратились к украинцам: смотрите видео

      Что известно о станции "Академик Вернадский"?Это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез, что в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Наука
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