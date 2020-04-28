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      Украинские полярники: как добирается домой экспедиция из Антарктиды

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      Недавно 24-я украинская антарктическая экспедиция сдала вахту 25-й на станции "Академик Вернадский". О том, как добирается домой предыдущая команда украинской экспедиции – читайте дальше.

      Сейчас участники на судне преодолевают самый штормовой участок земли – пролив Дрейка. Наша экспедиция почти 2 суток пережидала шторм за островом короля Георга, пока погода не нормировалась. Переплыть этот пролив займет от 4 до 5 дней. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

      Обратите внимание Коронавирус может быть более термостойким, чем считали ранее

      По его словам, тем временем, укарїнські дипломаты в Чили пытаются договориться с санитарными службами, чтобы не проходить 2-недельную обсервацию. До этого подобного прецедента не было.

      Раньше не было, чтобы после введение жесткого карантина иностранцев запустили на территорию Чили. Наша 25-я экспедиция такой прецедент создала. Увидим, удастся ли повторить такую нашу эксклюзивность в плане обсервации,
      — отметил Дикий.

      Как чувствует себя 25 экспедиция?

      Все участники прошли тест на COVID-2019, который показал отрицательный результат. Директор научного центра сообщил, что участники и экипаж корабля отбывали на станцию после полноценного карантина, поэтому делать повторные тесты на коронавирус не было смысла. Однако запас тестов у них с собой есть.

      Академік Вернадський, українська експедиція
      25 экспедиция на антарктическую станцию "Академик Вернадский" / Фото Национальный Антарктический научный центр

      Внимание! Антарктида остается единственным континентом, свободным от пандемии коронавируса.

      Что известно о станции "Академик Вернадский"

      "Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Ее Великобритания передала Украине в 1996 году, и с того же времени туда ежегодно отправляются украинские научные экспедиции.

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      Женщин допустили к участию в экспедициях только в прошлом году, когда отменили ограничения их участия. Тогда же первыми украинскими полярницями стали ученый-биолог Оксана Савенко и врач Наталья Бабий.

      Станция "Академик Вернадский": смотрите фото

      Украинская станция "Академик Вернадский" в Антарктиде: карта

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Министерство образования и науки Украины Наука
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