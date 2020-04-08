COVID-19 та смертельні урагани: частина світу, де настав "апокаліпсис"

Океанія – найбільш далека від нас частина світу. Вірус дійшов і туди, але обмежено. Втім, з весною прийшли дуже сильні урагани, тож тепер Океанія вимушене боротися відразу з двома проблемами.

Чи відчувається пандемія коронавірусу в Океанії?

Бора-Бора, звичний пейзаж Океанії / Фото Agoda

Частково так, але частково – поки ні. На відміну від Європи та США, коронавірус в Океанії зафіксований не всюди. Перші випадки прийшлися ще на січень 2020 року. Наразі в Океанії більше 7 тисяч випадків, 51 смерть, 2699 людей одужало. На деяких територіях, натомість, активні інші хвороби. Втім, малі цифри не повинні вводити в оману, бо тестів на островах часто немає і не всі мають потугу робити локдауни як Австралія та Нова Зеландія.

Якраз на "Зеленому континенті" і найбільше випадків – 5919. Далі йде вічна супутниця Нова Зеландія – 1210, після неї – Французька Полінезія (Таїті), де зафіксовано 47 хворих. На території Океанії є кілька окремих американських територій – Гуам (82 випадки), Гаваї (22) і Північні Маріанські острови (2). Американське Самоа поки без хворих.

Як не треба робити карантин Індія та коронавірус: як закрити мільярд людей на карантин

В Новій Каледонії та Фіджі 33 хворих разом, на території Папуа Нової Гвінеї – куди вже не можуть потрапити навіть власні громадяни – занедужало офіційно двоє.

На острові Великодня (належить Чилі) – одна людина. Вануату, Науру, Ніуе, Токелау, О-ва Кука, Уоліс та Футуна (володіння Франції), Палау, Самоа, Кірібаті, Соломонові острови, Тонга, Тувалу – поки без оголошення про перші випадки. Тактику ПНГ також запровадили самоанці та уряд Федеративних Штатів Мікронезії.

Дехто, як-от Самоа, має гіркий досвід боротьби з епідемією – у 2019 році там загинуло від кору 83 людини ( а заразилося 5600), бо багато хто не був щеплений. Тоді довелося навіть закривати усі урядові будівлі, щоб чиновники могли допомогти з кампанією вакцинації (багато хто виступав проти неї до спалаху, рівень імунізації був 31%).

Окрім Самоа, тоді надзвичайний стан оголошували Тонга та Фіджі. Тому коли почався коронавірус, саме Самоа відреагувало швидко - були заборонені поїздки для публічних весіль, поховань, конференцій, проведення великих свят, спорту і т.д. Втім, на результат тесту тут доводиться чекати 10-20 днів! Більше того, країна депортувала на Фіджі..свого власного міністра! А на Фіджі… вже був надзвичайний стан!

​Читайте ще Коронавірус у Африці: чому все може скінчитися трагедією

Чому 20 діб? Тести посилаються в Мельбурн, Австралія, самоанці не мають можливості аналізувати їх. Першою країною, яка закрила свої кордони в Океанії, стали Маршаллові острови. Там майже рік продовжується інша епідемія – лихоманки денге і медична система вже давно перевантажена.

Так стається, бо жителі Океанії мають знижений імунітет проти інфекційних хвороб, як це було під час іспанського грипу у 1918 році, коли деякі країни втратили до 20% населення.

Також в Океанії (хоча здавалося би острови далеко один від одного) буде складно вводити соціальне дистанціювання, бо в одному будинку може проживати до 20 людей. Через це, до речі, спалах кору на Самоа був більш агресивним, а туризм впав на 25%.

Туристична економіка під загрозою Наразі, здається, країни Тихого Океану можуть пережити коронавірус без серйозних проблем. Але саме рішення щодо закриття та ще більшої ізоляції можуть поставити Океанію перед обличчям економічного краху, бо в основному економіка базується на туризмі. Відсутність авіаперельотів та океанічних круїзів може означати відсутність грошей на проживання. Подекуди, туризм це 70% ВВП! Основні туристи якраз з Китаю, Нової Зеландії та Австралії. Ці ж країни зазвичай надають меншим державам Океанії допомогу, але тепер бояться когось надсилати, щоб не заразити.

Тим часом, три знамениті курорти Раротонга (О-ва Кука) зачиняються, бо відвідувачів нема. А відповідно, немає і прибутків. 11 круїзних лайнерів вже не змогли пришвартуватися у гавані цієї країни, хоча кожен корабель приносить сотні тисяч доларів. Якщо ситуація погіршиться, економіці Океанії знадобляться роки, щоб відновитися. А декому – не лише від цього.

Вануату: гнів природи

Розвалини будівлі в місті Луганвіль, Вануату / Фото Vanuatu Daily Post

Вануату не пощастило – на цю державу, яка щойно ввела свої обмеження проти коронавірусу, впав циклон Гарольд, який сягнув 4-5 категорії зі швидкістю вітру 200-250 км/г.

Початок квітня – дуже ранній час для потужних ураганів, але зміни клімату роблять їх все більш сильними. А через те, що океан стає теплішим все раніше, за цим приходять шторми, які можуть реактивно посилюватись за добу.

Причому, поки Гарольд був над Папуа Новою Гвінеєю, то вважався лише тропічним штормом (до 120 км/г). Коли досяг Соломонових островів, то трохи посилився до другої категорії (до 180 км/г). Цього вистачило, щоб змити з моря на берег паром з 28 людьми. Вони вважаються загиблими.

Але при наближенні до Вануату, Гарольд просто "вибухнув" і швидко посилився. "Око шторму" – частина урагану з найбільш сильними вітрами – фактично знищила друге місто країни Луганвіль, включно з державними будівлями. Влада була вимушена зняти обмеження і перевести всіх людей у тісні укриття, де ризик передачі коронавірусу може зрости в рази.

Пройшовши головний острів держави Еспіріту Санту, Гарольд зміцнів ще раз і острів Пентекост (П’ятидесятниці) вже чекала фактично 5-та категорія. Як показав досвід минулого сезону ураганів на Карибах, такі монстри можуть зробити острів повністю непридатним для життя людей.

Ще одна ціль тайфунів Японія та коронавірус: чи можливо перемогти COVID-19 без карантину

Вануату точно знадобиться допомога, але як згадувалося вище, мало хто ризикне їхати через пандемію коронавірусу. Якщо у Вануату почнеться спалах, то він точно буде смертельним і це проблема. В столиці – місті Порт-Віла – стоять лише два! апарати штучної вентиляції легень у найкращому госпіталі. Цього замало, щоб рятувати життя. Вануату очікував прибуття борту з Китаю, де в тому числі мали бути вентилятори легень, але незрозуміло, чи він встиг прибути до початку шторму.

Гостро потрібні тимчасові укриття, їжа, вода, предмети гігієни, – розповів місцевий житель Люк Еббс для Sydney Morning Herald.

Вануатцям ще повезло, що вдалося швидко полагодити лінії зв’язку. Інші приклади (наприклад, Пуерто-Ріко після урагану Марія) кажуть про інше. Але тисяч людей залишились без будинків, хоча наразі немає інформації, що хтось загинув. Нова Зеландія пообіцяла 485 тисяч доларів США допомоги.

Міністр закордонних справ Вануату Уїнстон Пітерс заявив, що Гарольд "завдав серйозної шкоди будинкам, громадським будівлям, інфраструктурі, телекомунікаційним мережам і сільськогосподарським культурам". Останній раз такий ураган проходив повз Вануату у 2015 році і то був Пем.

Карта просування циклону Гарольд від Фіджі до Тонги, швидкість 185-200 км/г / Фото The Weather Channel

Голова уряду Фіджі Вануату Френк Байнімарама написав у твіттері: "Гарольд не міг прийти у гірший час. Польоти зупинені, робітники з гуманітарною допомогою відкликані, медичні запаси обмежені. Світ має бути готовим відповісти на цю катастрофу у нас на порозі!"

Далі монстр-циклон взяв курс на власне Фіджі, де теж продовжив нищити за допомогою вітру та високих припливних хвиль і в четвер досягне Королівства Тонга.

Урагани в часи коронавірусу: справжня катастрофа

В США сезон ураганів очікують вже через два місяці / Фото No 1 Home Roofing

Безвідносно до Океанії, урагани під час пандемії можуть стати великою проблемою. Перед їх прибуттям часто люди вдаються до евакуації. А тепер уявіть, що це треба робити під час пандемії, коли не можна наближатися до інших людей!

В США сезон штормів очікують через два місяці, але навряд чи до того коронавірус кудись подінеться. Тим часом, Атлантика тепла, атмосферний тиск низький, а вологість висока – умови ідеальні.

Очікується сезон потужних ураганів За оцінками Університета Колорадо, який зазвичай дає доволі точні прогнози щодо ураганів, очікується близько 8 штормів з іменами. Чотири з них будуть потужними, третя категорія і вище. Це вище середнього показника в 6 загалом та два - головні. 69% що один великий ураган впаде на територію США на півдні.

Якраз влітку прогнозується пік госпіталізацій з коронавірусом у Флориді, Луїзіані, Південній Кароліні. В Луїзіані число випадків вже більше 9 тисяч. Вчені закликають "вирватися з піків кривої ковіду до сезону урагану", щоб не боротися з двома нещастями одночасно.

На Пуерто-Ріко у 2017 році Марія вбила 3 тисячі людей. Тоді ж Ірма стала найбільш потужним ураганом, який вдарив узбережжя Флориди, тільки щоб поступитися Майклу у 2018.

Нова економічна криза Карантин проти економіки: скільки витримає світ

При цьому в США не було пандемії, яка є зараз. Евакуацію, як зазначено вище, буде дуже складно провести. А як зібрати докупу та перевезти лікарню? Це і у звичайний день виглядає складно, а зі смертельно заразним вірусом і поготів.

Колись можна було зібрати людей в одному місці. Коли на Новий Орлеан впав ураган Катріна, прихистком став культовий стадіон для американського футболу “Супердоум”, але й він постраждав – частини даху було зірвано, нижні поверхи – затоплені. “Супердоум” відбудували, зараз це - одна з кращих арен США з дуже потужною командою.

З іншого боку, багато хто звертається до готелів замість федеральних прихистків. Але під час пандемії готелі не працюють. До того ж, офіційне безробіття вже більше 10 млн людей, тож у американців може не бути коштів, щоб оплатити готель, навіть якби вони працювали.

Дві біди водночас У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус

Тому багато хто вирішить залишитися вдома і не факт, що зможе вибратися. До того ж, кількість волонтерів для пошуку людей значно зменшилась – є серйозний ризик зараження вірусом. Ремонтних бригад через це саме теж може стати менше, а на них тримається відновлення.

Сезон ураганів – сам по собі травматичне явище, а у поєднанні з пандемією може виникнути "ідеальний шторм", який потенційно може забрати набагато більше життів.