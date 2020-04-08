COVID-19 и смертельные ураганы: часть мира, где наступил "апокалипсис"

Океания – наиболее далекая от нас часть мира. Вирус пришел и туда, но ограниченно. Впрочем, весной пришли очень сильные ураганы, и теперь Океания вынуждена бороться сразу с двумя проблемами.

Чувствуется ли пандемия коронавируса в Океании?



Бора-Бора, привычный пейзаж Океании / Фото Agoda

В отличие от Европы и США, коронавирус в Океании зафиксирован не всюду. Первые случаи пришлись еще на январь 2020 года. Сейчас в Океании более 7 тысяч случаев, 51 смерть, 2 699 человек выздоровели. На некоторых территориях, активны также другие болезни. Впрочем, малые цифры не должны вводить в заблуждение, потому что тестов на островах часто нет и не все имеют мощь делать локдауны как Австралия и Новая Зеландия.

Как раз на "Зеленом континенте" и больше всего случаев – 5 919. Далее идет вечная спутница Новая Зеландия – 1 210, после нее – Французская Полинезия (Таити), где зафиксировано 47 больных. На территории Океании есть несколько отдельных американских территорий – Гуам (82 случая), Гавайи (22) и Северные Марианские острова (2). Американское Самоа пока без больных.

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В Новой Каледонии и Фиджи 33 больных в целом, на территории Папуа Новой Гвинеи – куда уже не могут попасть даже собственные граждане – заболело официально двое.

На острове Пасхи (принадлежит Чили) – один человек. Вануату, Науру, Ниуэ, Токелау, О-ва Кука, Уоллис и Футуна (владение Франции), Палау, Самоа, Кирибати, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу – пока без объявления о первых случаях. Тактику ПНГ также ввели самоанцы и правительство Микронезии.

Некоторые, например Самоа, имеют горький опыт борьбы с эпидемией – в 2019 году там погибло от кори 83 человека (а заразилось 5 600), потому что многие не были привиты. Тогда пришлось даже закрывать все правительственные здания, чтобы чиновники могли помочь с кампанией вакцинации (многие выступали против нее до вспышки, уровень иммунизации был 31%).

Кроме Самоа, тогда чрезвычайное положение объявляли Тонга и Фиджи. Поэтому когда начался коронавирус, именно Самоа отреагировало быстро – были запрещены поездки для публичных свадеб, захоронений, конференций, проведения больших праздников, спорта и т.д. Впрочем, результата теста здесь приходится ждать 10-20 дней! Более того, страна депортировала на Фиджи... свого собственного министра! А на Фиджи... уже было чрезвычайное положение!

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Почему 20 дней? Тесты посылают в Мельбурн, Австралия, самоанцы не имеют возможности анализировать их. Первой страной, которая закрыла свои границы в Океании, стали Маршалловы острова. Там почти год продолжается другая эпидемия – лихорадки денге и медицинская система уже давно перегружена.

Так происходит, потому что жители Океании имеют пониженный иммунитет против инфекционных болезней, как это было во время испанского гриппа в 1918 году, когда некоторые страны потеряли до 20% населения.

Также в Океании (хотя казалось бы острова далеко друг от друга) будет сложно вводить социальное дистанцирование, потому что в одном доме может проживать до 20 человек. Из-за этого, кстати, вспышка кори на Самоа была более агрессивной, а туризм упал на 25%.

Туристическая экономика под угрозой Сейчас кажется, что страны Тихого Океана могут пережить коронавирус без серьезных проблем. Но именно решение о закрытии и еще большей изоляции могут поставить Океанию перед лицом экономического краха, потому что в основном экономика базируется на туризме. Отсутствие авиаперелетов и океанических круизов может означать отсутствие денег на проживание. Кое-где туризм состовляет 70% ВВП! Основные туристы как раз из Китая, Новой Зеландии и Австралии. Эти же страны обычно предоставляют меньшим государствам Океании помощь, но теперь боятся кого-то отправлять, чтобы не заразить.

Между тем, три знаменитые курорта Раротонга (О-ва Кука) закрываются, потому что посетителей нет. А соответственно, нет и прибыли. 11 круизных лайнеров уже не смогли пришвартоваться в гавани этой страны, хотя каждый корабль приносит сотни тысяч долларов. Если ситуация ухудшится, экономике Океании понадобятся годы, чтобы восстановиться. А некоторым – не только от этого.

Вануату: гнев природы



Развалины здания в городе Луганвиль, Вануату / Фото Vanuatu Daily Post

Вануату не повезло – на эту страну, которая только ввела свои ограничения против коронавируса, упал циклон Гарольд, достигший 4-5 категории со скоростью ветра 200-250 км/ч.

Начало апреля – очень раннее время для мощных ураганов, но изменения климата делают их все более сильными. А потому, что океан становится теплее все раньше, за этим приходят штормы, которые могут реактивно усиливаться за сутки.

Причем, пока Гарольд был над Папуа Новой Гвинеей, то считался лишь тропическим штормом (до 120 км/ч). Когда достиг Соломоновых островов, то немного усилился до второй категории (до 180 км/ч). Этого хватило, чтобы смыть с моря на берег паром с 28 людьми. Они считаются погибшими.

Но при приближении к Вануату, Гарольд просто "взорвался" и быстро усилился. "Глаз шторма" – часть урагана с самыми сильными ветрами – фактически уничтожила второй город страны Луганвиль, включая государственные здания. Власти были вынуждены снять ограничения и перевести всех людей в тесные укрытия, где риск передачи коронавируса может вырасти в разы.

Пройдя главный остров государства Эспириту Санту, Гарольд окреп еще раз и остров Пентекост (Пятидесятницы) уже ждала фактически 5 категория. Как показал опыт прошлого сезона ураганов на Карибах, такие монстры могут сделать остров полностью непригодным для жизни людей.

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Вануату точно понадобится помощь, но как упоминалось выше, мало кто рискнет ехать из-за пандемии коронавируса. Если в Вануату начнется вспышка, то он точно будет смертельным и это проблема. В столице – городе Порт-Вила – стоят только два (!) аппарата искусственной вентиляции легких в лучшем госпитале. Этого мало, чтобы спасать жизни. Вануату ожидал прибытия борта из Китая, где в том числе должны быть вентиляторы легких, но непонятно, успел ли он прибыть до начала шторма.

Остро нужны временные укрытия, пища, вода, предметы гигиены,

– рассказал местный житель Люк Эббс для Sydney Morning Herald.

Вануатцам еще повезло, что удалось быстро починить линии связи. Другие примеры (например, Пуэрто-Рико после урагана Мария) говорят о другом. Но тысячи человек остались без домов, хотя пока нет информации, что кто-то погиб. Новая Зеландия пообещала 485 тысяч долларов США помощи.

Министр иностранных дел Вануату Уинстон Питерс заявил, что Гарольд "нанес серьезный ущерб домам, общественным зданиям, инфраструктуре, телекоммуникационным сетям и сельскохозяйственным культурам". Последний раз такой ураган проходил мимо Вануату в 2015 году и это был Пэм.



Карта продвижения циклона Гарольд от Фиджи до Тонга, скорость 185-200 км/ч / Фото The Weather Channel

Председатель правительства Фиджи Вануату Фрэнк Байнимарама написал в твиттере: "Гарольд не мог прийти в худшее время. Полеты остановлены, рабочие с гуманитарной помощью отозваны, медицинские запасы ограничены. Мир должен быть готов ответить на эту катастрофу у нас на пороге!"

Далее монстр-циклон взял курс на собственно Фиджи, где тоже продолжил уничтожать с помощью ветра и высоких приливных волн и в четверг достигнет Королевства Тонга.

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В США сезон ураганов ожидают уже через два месяца / Фото No 1 Home Roofing

Безотносительно к Океании, ураганы во время пандемии могут стать большой проблемой. Перед их прибытием часто люди прибегают к эвакуации. А теперь представьте, что это надо делать во время пандемии, когда нельзя приближаться к другим людям!

В США сезон штормов ожидают через два месяца, но вряд ли до этого коронавирус куда-то денется. Между тем, Атлантика тепла, атмосферное давление низкое, а влажность высокая – условия идеальны.

Ожидается сезон мощных ураганов По оценкам Университета Колорадо, который обычно дает довольно точные прогнозы ураганов, ожидается около 8 штормов с именами. Четыре из них будут мощными, третья категория и выше. 69%, что один большой ураган обрушится на территорию США на юге.

Именно летом прогнозируется пик госпитализаций с коронавирусом во Флориде, Луизиане, Южной Каролине. В Луизиане число случаев уже больше 9 тысяч. Ученые призывают "вырваться из пиков кривой ковида до сезона ураганов", чтобы не бороться с двумя несчастьями одновременно.

На Пуэрто-Рико в 2017 году Мария убила 3 тысячи человек. Тогда же Ирма стала самым мощным ураганом, который ударил по побережью Флориды, только чтобы уступить Майклу в 2018 году.

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При этом в США не было пандемии, которая есть сейчас. Эвакуацию, как указано выше, будет очень сложно провести. А как собрать и перевезти больницу? Это и в обычный день выглядит сложно, а со смертельно заразным вирусом и подавно.

Когда-то можно было собрать людей в одном месте. Когда на Новый Орлеан упал ураган Катрина, пристанищем стал культовый стадион для американского футбола "Супердоум", но и он пострадал – части крыши были сорваны, нижние этажи – затоплены. "Супердоум" отстроили, сейчас это – одна из лучших арен США с очень мощной командой.

С другой стороны, многие обращаются к гостиницам вместо федеральных убежищ. Но во время пандемии отели не работают. К тому же, официальная безработица уже более 10 млн человек, и у американцев может не быть средств, чтобы оплатить отель, даже если бы они работали.

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Поэтому многие решат остаться дома и не факт, что смогут выбраться. К тому же, количество волонтеров для поиска людей значительно уменьшилось – есть серьезный риск заражения вирусом. Ремонтных бригад именно поэтому тоже может стать меньше, а на них держится восстановление.

Сезон ураганов – сам по себе травматическое явление, а в сочетании с пандемией может возникнуть "идеальный шторм", который потенциально может забрать гораздо больше жизней.