Япония и коронавирус: возможно ли победить COVID-19 без карантина

Азия в целом показывает пример борьбы с коронавирусом. Несмотря на растущее число случаев, Япония пока не планирует вводить общий карантин. Как стране это удается, узнал сайт 24 канала.

Парадокс Японии: все условия для вспышки, но заражений мало



Улица японского города / photo: The Straits Times

Япония – интересный кейс в противостоянии коронавирусу. Несмотря на отмену спортивных соревнований, закрытие некоторых крупных торгово-развлекательных центров и школ, большая часть страны живет нормальной жизнью. Чиновники называют секрет успеха системой "не говори, не спрашивай" (do not ask, do not tell). Ключевые факторы: минимальное тестирование и широкая система информирования населения. Это обеспечило экономическую и эмоциональную стабильность нации.

Колледжи и университеты действуют, там даже планируют новый семестр (некоторые государственные школы планируют тоже скоро открыть). Работает метро, ​​можно взять в аренду автомобиль и проехать весь остров, если есть такое желание. Трафик на дорогах Токио почти не уменьшился.

Бары, кафе, рестораны и даже ночные клубы остаются работающими. Сейчас в Японии зафиксировано более 1 866 случаев, но только 54 смерти.

Если взглянуть на общую картину, то Япония представляется как идеальный плацдарм для масштабного заражения из-за большой части пожилых людей (самый высокий показатель в мире). К тому же, как и в Китае, многие мужчины продолжают курить (Япония занимает первое место по курению среди мужчин в G7). Для людей старшего возраста есть специальная, хотя и не обязательно, вакцина от пневмонии. Она делается бесплатно. В результате, смертность от респираторных болезней с 2017 года резко упала.



Возле Японии стоит и зараженный лайнер "Diamond Princess" / photo: KTAR.com

Япония имеет тесные связи с Китаем, Южной Кореей и другими странами Азии. Имеет огромные и плотно заселенные мегаполисы – Токио, Иокогаму, Киото, Осаку и другие. Там живут десятки миллионов людей. Население только в Большом Токио – 38 млн людей, которые живут в маленьких квартирах, стоят в пробках и набиваются в поезда. Япония не устанавливала серьезных ограничений для своих граждан, как в Китае, но ввела запрет прибытия из КНР, США и большей части Европы.

Так почему показатели настолько низкие? Очевидный ответ – Япония просто делает очень мало тестов по сравнению с соседями. И отчасти это правда. Тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) есть возможность делать 7500 в день. Но на 18 марта было сделано лишь 1 190 тестов в день – одна шестая от способности (в общем, 32 тысячи тестов уже сделано).

В Южной Корее сделано почти 300 тысяч, к сравнению. Позиция профильного министерства такова: нет необходимости тестировать всех, особенно тех, кто только обеспокоен.



Глава правительства Японии Синдзо Абэ / photo: Kyodo News

Зато оно занимается крупными кластерами в Токио и Осаке и еще в 11 подобных локациях по всей стране. Теми, у кого выражены симптомы, и их контактами. Даже новые тесты, которые будут давать результат за 10-15 минут, должны использоваться только в экстремальных случаях: например, если у человека высокая температура уже 3-4 дня.

При правительстве действует специальная группа по выявлению и изоляции зараженных мест. Как только обнаруживается новый случай, в госпиталь отправляются люди для работы с данными и местными властями. Они должны найти и проверить всех, кто мог контактировать с больным человеком.

По результатам, некоторые учреждения просто закрывают, как произошло с домом престарелых в провинции Аити (там был кластер заражения). Таким образом, Японии пока удается не повторить судьбу "пациентки 31" из Южной Кореи, которая сама заразила тысячи человек.

Ученые в свою очередь указывают, что тестирование прямо в автомобилях, которое использует Южная Корея (так называемая Drive through system) может пригодиться и в Японии. Она позволит значительно увеличить количество тестирований, не прерывая привычного ритма жизни.

Но здесь следует учитывать два фактора: 1) до сих пор напряженные отношения между двумя столицами и вероятное нежелание Сеула делиться технологией с Токио и 2) японцы уже отвергли эту идею. Так как Японии удалось перехитрить вирус? Японские СМИ предлагают три сценария: заговор, эффективность, характер.

Коронавирус и Япония: три причины низких показателей

Разберем эти три причины отдельно.

1) Заговор : этот сценарий говорит нам, что на самом деле все гораздо хуже, власть скрывает реальное положение вещей, а люди умирают дома без предоставления им помощи. Но если ситуация в Китае и Италии развернулась бы в Японии, врачи бы не молчали.

Япония, в конце концов, не является авторитарным государством и не может заставить всех молчать. Даже в Китае пытались говорить правду, рискуя навлечь гнев Партии. Хотя, конечно, до конца верить, что правительство не скрывает правду ради спокойствия в стране, тоже нельзя.

2) Эффективность системы : Япония пошла по пути применения мер, которые являются достаточными для данной ситуации. И они просто работают. "Целевое тестирование" было важным для сдерживания распространения болезни. Все крупные события отменили слишком рано, чтобы вирус не разошелся массово (правда, это не всегда выполняют, пример будет ниже).



Поклоны в Японии – часть культуры и защита от заражения / photo: Wikipedia

Суровая корпоративная и общественная культура и до этого давно приучила японцев к дисциплине, а теперь запустила ее в действие. Но это и самый рискованный путь, потому что всегда есть риск большей эпидемии. Об этом – ниже.

3) Японии просто повезло : на этих островах болезнь просто не распространилась так, как в других странах, вот и все.

Для этого якобы существовали все условия: социальные контакты более ограниченные, рукопожатие часто заменяется поклонами, более распространена личная гигиена (опрос 2015 года: только 15% японцев не умываются после туалета. Например, в США этот показатель – 40%. А это простое действие, согласно CDC, снижает риск заражения на 16%). Ношение масок было распространено еще до эпидемии коронавируса (53% японцев регулярно это делают – опрос 2018 года от Weather News), самоизоляция давно стала частью жизни, особенно среди пожилых людей.

Поскольку наиболее вероятным сценарием выглядит второй, не обойтись без описания сопутствующих рисков. Вспышка в Токио угрожает уничтожить систему выборочного тестирования. Если до сих пор Японии удавалось избегать экспоненциального роста числа больных, то худшее может быть впереди.

"Не говори, не спрашивай": как в Японии лечат коронавирус

Нынешняя ситуация – лишь верхушка айсберга, уверен Джон Иоаннидис, профессор профилактики заболеваний из Стэнфорда в комментарии для Vox. Если не делать тесты, то ни одного случая смерти или болезни и не будет найдено, предостерег он. Другой эксперт – Мицуйоси Урасима из университета Jikei – считает, что коронавирус и грипп наложились друг на друга, в результате чего оба заболевания ослабли.

В Стране Восходящего Солнца действует не очень дорогая, надежная и доступная система здравоохранения, которая очень хорошо умеет лечить именно пневмонии. Однако, делается все, чтобы не перегрузить больницы. То есть госпитализация состоится в самом крайнем случае. Среди лекарств наиболее успешным стал препарат против малярии – гидроксихлорохин. Циклезонид, лекарство от астмы, тоже помогает выводить людей из тяжелых состояний коронавируса.

Число коек в расчете на 1 000 человек в Японии в 4 раза больше чем в США, 101 аппарат для КТ 100 000 человек. КТ прекрасно справляется с диагностикой пневмонии и коронавируса тоже. Но проблемы со средствами защиты и нехваткой медикаментов есть и там. Впрочем, вместо карантина японское правительство просто попросило людей избегать мест, где есть хотя бы одно из трех условий: плохая вентиляция, активные разговоры и толпа. Из-за этого прибыли кинотеатров упали на 50%.

Как ни странно для дисциплинированных японцев, к этому прислушались далеко не все. Например, в городе Сайтама на шоу боевых искусств пришло... 6 500 человек! И это несмотря на сообщения губернатора, что мероприятие будет закрыто.

Сейчас минимум один человек заболел. С другой стороны, 65% корпораций перевели работников на удаленную работу. Сато Акихиро, профессор анализа данных и нейробиологии из Иокогамы подсчитал, что без уже привычного японцам социального дистанцирования и его усиления в феврале, количество больных уже было бы выше на 50%. Но, добавляет он, надо в шесть раз увеличить количество тестов, чтобы эффективно остановить эпидемию в Японии.

"Мы находимся в периоде когда сдерживание, вероятно, невозможно. Мы должны сосредоточиться на рассмотрении серьезных, тяжелых случаев. Если мы пригласим всех пройти тестирование, то медицинские учреждения наполнятся людьми, которым это не нужно. Это только отвлекает от более тяжелых случаев и может потенциально привести к еще большему кризису", – анонимно рассказал Asia Times чиновник из министерства здравоохранения Японии. Он добавил, что больница сейчас – опасное место, где можно легко заразиться. Массовые тесты – "пустая трата средств, ресурсов и налогов". Большинство больных выздоравливает самостоятельно.