Японія та коронавірус: чи можливо перемогти COVID-19 без карантину

Азія в цілому показує приклад боротьби з коронавірусом. Незважаючи на зростаючу кількість випадків, Японія поки не планує запроваджувати загальний карантин. Як країні це вдається, дізнався сайт 24 каналу.

Парадокс Японії: всі умови для спалаху, але заражень мало

Вулиця японського міста/ photo: The Straits Times

Японія – цікавий кейс у протистоянні коронавірусу. Незважаючи на відміну спортивних змагань, закриття деяких великих торгово-розважальних центрів та шкіл, більша частина країни живе нормальним життям. Чиновники називають секрет успіху системою "не кажи, не питай" (don’t ask, don’t tell). Ключові фактори: мінімальне тестування та широка система інформування населення. Це забезпечило економічну та емоційну стабільність нації.

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Коледжі та університети діють, там навіть планують новий семестр (деякі державні школи планують відкрити скоро теж). Працює метро, можна взяти в оренду автомобіль і проїхати увесь острів, якщо є таке бажання. Трафік на дорогах Токіо майже не зменшився.

Бари, кафе, ресторани та навіть нічні клуби залишаються працюючими. Наразі в Японії зафіксовано більше 1866 випадків, але лише 54 смерті.

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Якщо поглянути на загальну картину, то Японія представляється як ідеальний плацдарм для масштабного зараження через велику частку літніх людей (найвищий показник у світі). До того ж, як і в Китаї, багато чоловіків продовжують палити ( Японія займає перше місце по палінню серед чоловіків в G7). Для людей старшого віку є спеціальна, хоча й не обов'язкова, вакцина від пневмонії. Вона робиться безкоштовно. В результаті, смертність від респіраторних хвороб з 2017 року різко впала.

Біля Японії стоїть і заражений лайнер "Diamond Princess"/ photo: KTAR.com

Японія має тісні зв’язки з Китаєм, Південною Кореєю та іншими країнами Азії. Має величезні та щільно заселені мегаполіси – Токіо, Йокогаму, Кіото, Осаку та інші. Там живуть десятки мільйонів людей. Населення тільки у Великому Токіо – 38 млн людей, які живуть у маленьких квартирах, стоять у заторах та набиваються у потяги. Японія не встановлювала серйозних обмежень для своїх громадян, як-то в Китаї, але ввела заборону на прибуття з КНР, США та більшої частини Європи.

Тож чому показники настільки низькі? Очевидна відповідь надходить перша – Японія просто робить дуже мало тестів у порівнянні з сусідами. І частково це правда. Тест полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) є можливість робити 7500 у день. Але на 18 березня було зроблено лише 1190 тестів на день – одна шоста від спроможності (загалом, 32 тисячі тестів вже зроблено).

У Південній Кореї зроблено майже 300 тисяч, до порівняння. Позиція профільного міністерства така: немає потреби тестувати всіх загалом, особливо тих, хто лише занепокоєний.

Голова уряду Японії Сіндзо Абе/ photo: Kyodo News

Натомість, воно займається великими кластерами в Токіо та Осаці та ще в 11 подібних локаціях по всій країні. Тими, у кого виражені симптоми та їх контактами. Навіть нові тести, які будуть давати результат за 10-15 хвилин, мають використовуватися лише у екстремальних випадках: наприклад, якщо у людини висока температура вже 3-4 дні.

При уряді діє спеціальна група з виявлення та ізоляції заражених місць. Як тільки виявляється новий випадок, у госпіталь відправляються люди для роботи з даними та місцевою владою. Вони мають знайти та перевірити всіх, хто міг контактувати з хворою людиною.

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По результатам, деякі установи просто закривають, як сталося з будинком для літніх людей в провінції Аіті (там був кластер зараження). Таким чином, Японії поки що вдається не повторити долю "пацієнтки 31" з Південної Кореї, яка сама заразила тисячі людей.

Вчені у свою чергу вказують, що тестування прямо в автомобілях, що використовує Південна Корея (так звана Drive through system) може стати у пригоді і в Японії. Вона дозволить значно збільшити кількість тестувань, не перериваючи звичного ритму життя.

Але тут слід зважати на два фактори: 1) на досі напружені відносини між двома столицями та ймовірне небажання Сеулу ділитися технологією з Токіо і 2) японці вже відкинули цю ідею. Тож як Японії вдалося перехитрити вірус? Японські ЗМІ пропонують три сценарії: змова, ефективність, вдача.

Коронавірус та Японія: три причини низьких показників

Тож розберемо ці три причини окремо.

1) Змова : цей сценарій каже нам, що насправді все набагато гірше, влада приховує реальний стан речей, а люди тихо вмирають вдома без надання їм допомоги. Але якщо ситуація в Китаї та Італії розгорнулася би в Японії, лікарі б не мовчали.

Японія, в кінці-кінців, не є авторитарною державою і не може змусити всіх мовчати. Навіть в Китаї намагалися казати правду, ризикуючи накликати гнів Партії. Хоча, звичайно, до кінця вірити, що уряд не приховує правду заради спокою в країні, теж не можна.

2) Ефективність системи : Японія пішла по шляху застосування мір, які є достатніми у даній ситуації. І вони просто працюють. "Цільове тестування" було важливим для стримування поширення хвороби. Всі великі події скасували дуже рано, щоб вірус не розійшовся масово (щоправда, це не завжди виконують, приклад буде нижче).

Поклони в Японії – частина культури та захист від зараження/ photo: Wikipedia

Сувора корпоративна та суспільна культура і до того давно привчила японців до дисципліни, а тепер запустила її в дію. Але це й найбільш ризикований шлях, бо завжди є ризик більшої епідемії. Про це – нижче.

3) Японії просто повезло : на цих островах хвороба просто не поширилась так як у інших країнах, от і все.

Для цього, нібито, існували всі умови: соціальні контакти більш обмежені, рукостискання часто замінюється на поклони, більш поширена особиста гігієна (опитування 2015 року: лише 15% японців не вмиваються після туалету. Наприклад, в США цей показник – 40%. А ця проста дія,згідно CDC, знижує ризик зараження на 16%). Носіння масок було поширено ще до епідемії коронавірусу (53% японців регулярно це роблять - опитування 2018 року від Weather News), самоізоляція давно стала частиною життя, особливо серед літніх людей.

Оскільки найбільш вірогідним сценарієм виглядає другий, не обійтися без опису супутніх ризиків. Спалах в Токіо загрожує знищити систему вибіркового тестування. Якщо досі Японії вдавалося уникати експоненційного зростання числа хворих, то найгірше може бути попереду.

"Не кажи, не питай": як в Японії лікують коронавірус

Нинішня ситуація – лише верхівка айсбергу, впевнений Джон Іоаннідіс, професор профілактики захворювань зі Стенфорду у коментарі для Vox. Якщо не робити тести, то жодного випадку смерті чи хвороби і не буде знайдено, застеріг він. Інший експерт – Мицуйосі Урасіма з університету Jikei – вважає, що коронавірус та грип наклалися один на одного, внаслідок чого обидва захворювання ослабли.

В Країні Сонця, що сходить діє не дуже дорога, надійна та доступна система охорони здоров’я, яка дуже добре вміє лікувати саме пневмонії. Однак, робиться все, щоб не перевантажити лікарні. Тобто госпіталізація відбудеться у самому крайньому випадку. Серед ліків найбільш успішним став препарат проти малярії – гідроксихлорохін. Циклезонид, ліки від астми, теж допомагає виводити людей з важких станів коронавірусу.

Число ліжок у розрахунку на 1000 людей в Японії у 4 рази більше ніж в США, 101 апарат для КТ 100 тисяч людей. КТ чудово справляється з діагностуванням пневмонії та коронавірусу теж. Але проблеми з засобами захисту та нестачею медикаментів є й там. Втім, замість карантину, японський уряд просто попросив людей уникати місць, де є хоча б одна з трьох умов: погана вентиляція, активні розмови та натовпи. Через це прибутки кінотеатрів впали на 50%.

Як не дивно для дисциплінованих японців, до цього прислухалися далеко не всі. Наприклад в місті Сайтама на шоу з бойових мистецтв прийшло… 6500 людей! І це незважаючи на повідомлення губернатора, що захід буде закритим.

Наразі, мінімум одна людина захворіла. З іншого боку, 65% корпорацій перевели працівників на віддалену роботу. Сато Акихиро, професор аналізу даних та нейробіології з Йокогами підрахував, що без вже звичного японцям соціального дистанціювання та його посилення у лютому, кількість хворих вже була би вищою на 50%. Але, додає він, треба у шість разів збільшити кількість тестів, щоб ефективно зупинити епідемію в Японії.

"Ми знаходимось у періоді коли стримування, ймовірно, нереально. Ми повинні зосередитись на розгляді серйозних, важких випадків. Якщо ми запросимо всіх пройти тестування, то медичні заклади наповняться людьми, яким це не потрібно. Це тільки відволікає від більш важких випадків і може потенційно призвести до ще більшої кризи”, – анонімно розповів Asia Times чиновник з міністерства охорони здоров’я Японії. Він додав, що лікарня зараз – небезпечне місце, де можна легко заразитись. Масові тести – "пуста витрата коштів, ресурсів та податків”. А більшість хворих видужує самостійно.