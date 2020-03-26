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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      До вчора паніки не було, – українка про коронавірус в Японії

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      На початку березня в Японії оголосили карантин через спалах коронавірусу у світі. Він тривав три тижні, за цей час кількість випадків зараження інфекцією зменшилася. Яка ситуація зараз у країні – читайте далі.

      Про це у прямому ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла українка Ольга Даншина, яка живе у Японії.

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      Вона розповіла, що навчання у японських школах за графіком починається 1 квітня. Проте 25 березня кількість заражених коронавірусом у країні знову збільшилась – з 10 до 40 за один день. Відповідно, можуть бути введені нові обмежувальні заходи.

      Як реагують люди? До вчорашнього дня паніки не було. Всі поступово почали виходити з дому, гуляти. Що буде далі – незрозуміло. Влада попросила усіх найближчими днями залишатися вдома, бо ситуація змінилася,
      – зазначила українка.

      "Японці спілкуються між собою про пандемію. Говорять, що страшно. Доки дані були невисокі, це було їм далеке. Так, частина людей не виходили з дому, але інші продовжували вести звичайний спосіб життя – ходити на роботу та в магазини, гуляти з дітьми", – додала Даншина.

      Довідка. Станом на 26 березня у Японії коронавірусом заразилися 1307 людей, 310 одужали, 35 – померли.

      Вона також підкреслила, що взимку японці часто одягають маски – аби не заразитися самому чи не заразити інших. Весною з'являється інша проблема – цвітіння рослин. У багатьох японців сильна алергія на пилок, тому вони ховаються за масками й через це. 


      В Японії зацвіла сакура і люди вийшли в парк / Фото EC

      "Японці дуже законослухняні. Якщо їм сказали, що небезпечно, то чому б не перестрахуватися. Проблема лише в тому, що масок немає на полицях супермаркетів. Скоріш за все, ті, хто без масок зараз – це ті, кому їх просто не вистачило", – припустила Даншина.

      Й додала, що не бачить гострої потреби карантину у Японії. Адже всюди регулярно проводять дезінфекцію, а люди завжди дотримуються правил гігієни. 


      Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Коронавірус Covid-19 Японія
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