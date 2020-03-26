До вчерашнего дня паники не было, – украинка о коронавирусе в Японии

В начале марта в Японии объявили карантин из-за вспышки коронавируса в мире. Он длился три недели, за это время количество случаев заражения инфекцией уменьшилось. Какая ситуация сейчас в стране – читайте дальше.

Об этом в прямом эфире утреннего шоу на 24 канале рассказала украинка Ольга Даншина, которая живет в Японии

Интересно Спекуляции с масками будут караться тюремным заключением в Японии

Она рассказала, что обучение в японских школах по графику начинается 1 апреля. Однако 25 марта количество зараженных коронавирусом в стране снова увеличилось – с 10 до 40 за один день. Соответственно, могут быть введены новые ограничительные меры.

Как реагируют люди? До вчерашнего дня паники не было. Все постепенно начали выходить из дома, гулять. Что будет дальше – непонятно. Власть попросила всех в ближайшие дни оставаться дома, потому что ситуация изменилась,

– отметила украинка.

"Японцы общаются между собой о пандемии. Говорят, что страшно. Пока данные были невысоки, это было далеко. Да, часть людей не выходила из дома, но другие продолжали вести обычный образ жизни – ходить на работу и в магазины, гулять с детьми", – добавила Даншина.

Справка. По состоянию на 26 марта в Японии коронавирусом заразились 1 307 человек, 310 выздоровели, 35 – умерли.

Она также подчеркнула, что зимой японцы часто надевают маски, чтобы не заразиться самому или не заразить других. Весной появляется другая проблема – цветение растений. У многих японцев сильная аллергия на пыльцу, поэтому они прячутся за масками и из-за этого.



В Японии зацвела сакура и люди вышли в парк / Фото EC

"Японцы очень законопослушные. Если им сказали, что опасно, так почему бы не перестраховаться. Проблема лишь в том, что масок нет на полках супермаркетов. Скорее всего, те, кто без масок сейчас – это те, кому их просто не хватило", – предположила Даншина.

И добавила, что не видит острой потребности в карантине в Японии. Так как везде регулярно проводят дезинфекцию, а люди всегда соблюдают правила гигиены.



Важность карантина / Инфографика 24 канала