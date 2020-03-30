Українські полярники їдуть до Антарктиди: проте спочатку їх чекає обсервація в Чилі

Україні вдалося доправити учасників 25-ї Української антарктичної експедиції до Чилі в умовах пандемії коронавірусу. Полярники зараз на обсервації та чекають дозволу відчалити до Антарктиди.

Українська експедиція перебуває в місті Пунта-Аренас, що на березі Магелланової протоки, пише офіційний сайт міністерства освіти та науки України.

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Тепер через карантинні обмеження в Чилі, українці змушені залишитись в країні на обсервації.

Це вже друга спроба полярників дістатись на станцію академік Вернадський.

Нагадаю, що через карантин 25-ій експедиції не вдалося з першого разу дістатися Латинської Америки і вона була змушена повернутися в Київ. Але зараз команда вже в Чилі, і ми чекаємо на успішну перезмінку,

– розповів керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

Очільник НАНЦ також розповів, що перезмінка стала можливою завдяки сприянню багатьох дипломатичних установ та українського МЗС.

Особливо хочу відзначити роль МЗС та українських дипломатів на всьому шляху перельоту експедиції,

– пояснив Євген Дикий.

Вперше полярники спробували вирушити на українську антарктичну станцію 16 березня, проте тоді через обмеження внаслідок пандемії коронавірусу, вони були змушені повернутись до Києва.

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Що відомо про антарктичну станцію "Академік Вернадський"