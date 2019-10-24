Українські вчені вивчають зміни клімату за допомогою пінгвінів – фото

Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" оточили пінгвіни. Працівники станції за допомогою поведінки тварин вивчатимуть зміни клімату.

Науковці зазначають, що з 1966 року середня температура біля станції піднялась на 3 градуси. У зв'язку з цим теплолюбний вид пінгвінів почав витісняти морозовитривалих, повідомляє офіційна сторінка МОН у фейсбук.

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За словами науковців, на острові Галіндез (на ньому розташовується станція) зафіксовано 2627 пінгвінів Дженту. Цей вид з'явився на острові через глобальне потепління. Адже кілька років тому біля станції не було жодного представника цього теплолюбного виду.

А особини виду Аделі, які більш стійкі до холоду, поступово відходять вглиб Антарктиди.



Пінгвіни Дженту тепер часті гості на станції / фото МОН



В полярників багато роботи на станції / фото МОН

Що відомо про українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"?

розташована на острові Галіндез (архіпелаг Аргентинські острови);

на станції цілорічно працює 12 полярників. Їхнє завдання проводити наукові дослідження в Антарктиді;

функціонує з 1960-х років. До 1996 року була британською станцією під назвою "Фарадей".

Згадати Все. Антарктична станція "Академік Вернадський" – дивіться відео:

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