Кінець епохи бюрократії: в Міносвіти анонсували зміни в організації науки

Під час чергового засідання уряд скасував низку бюрократичних вимог до науковців.

Згідно змін до постанов КМУ № 710 та 117, вченим стане простіше оформлювати міжнародні відрядження за бюджетні кошти. Відтепер міжнародні відрядження треба погоджувати лише з університетом, без відома міністерства, повідомляє пресслужба МОН.

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Це (погодження відряджень) насправді вже давно перетворилося на формальність й забирало час не тільки у вчених, а й в купи працівників Міністерства,

– розповідає міністр освіти України Ганна Новосад.

Ще однією позитивною зміною у міністерстві назвали ліквідацію заборони на підготовку довгострокових наукових програм. Відтепер мінстерство освіти і науки зможе погоджувати з урядом, наприклад, дослідницьку роботу в Антарктиді.

Що означають поправки до 710 та 117 постанови Кабінету Міністрів України?