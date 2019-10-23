Кінець епохи бюрократії: в Міносвіти анонсували зміни в організації науки
Під час чергового засідання уряд скасував низку бюрократичних вимог до науковців.
Згідно змін до постанов КМУ № 710 та 117, вченим стане простіше оформлювати міжнародні відрядження за бюджетні кошти. Відтепер міжнародні відрядження треба погоджувати лише з університетом, без відома міністерства, повідомляє пресслужба МОН.
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Це (погодження відряджень) насправді вже давно перетворилося на формальність й забирало час не тільки у вчених, а й в купи працівників Міністерства,
– розповідає міністр освіти України Ганна Новосад.
Ще однією позитивною зміною у міністерстві назвали ліквідацію заборони на підготовку довгострокових наукових програм. Відтепер мінстерство освіти і науки зможе погоджувати з урядом, наприклад, дослідницьку роботу в Антарктиді.
Що означають поправки до 710 та 117 постанови Кабінету Міністрів України?
- Необмежена кількість працівників в університетах (за умови погодження з головним розпорядником грошей);
- Більше свободи при використанні бюджетних коштів (залишок більше не треба повертати, можна просто продовжити роботу);
- Звітність про виконані роботи повинна надходити раз у 6 місяців (до цього науковці надсилали звіт двічі за той самий період).