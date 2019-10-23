Конец эпохи бюрократии: в Минобразования анонсировали изменения в организации науки
Во время очередного заседания правительство отменило ряд бюрократических требований к ученым.
Согласно изменениям в постановлениях КМУ № 710 и 117, ученым станет проще оформлять международные командировки за бюджетные средства. Теперь международные командировки надо согласовывать только с университетом, без ведома министерства, сообщает пресс-служба МОН.
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Это (согласование командировок) на самом деле уже давно превратилось в формальность и отнимало время не только у ученых, но и в кучи работников Министерства,
– рассказывает министр образования Украины Анна Новосад.
Еще одним положительным изменением в министерстве назвали ликвидацию запрета на подготовку долгосрочных научных программ. Отныне Минстерство образования и науки сможет согласовывать с правительством, например, исследовательскую работу в Антарктиде.
Что означают поправки к 710 и 117 постановлениям Кабинета Министров Украины?
- Неограниченное количество работников в университетах (при условии согласования с главным распорядителем средств);
- Больше свободы при использовании бюджетных средств (остаток больше не надо возвращать, можно просто продолжить работу);
- Отчетность о выполненных работах должна поступать раз в 6 месяцев (до этого ученые направляли отчет дважды за тот же период).