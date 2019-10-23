Конец эпохи бюрократии: в Минобразования анонсировали изменения в организации науки

Во время очередного заседания правительство отменило ряд бюрократических требований к ученым.

Согласно изменениям в постановлениях КМУ № 710 и 117, ученым станет проще оформлять международные командировки за бюджетные средства. Теперь международные командировки надо согласовывать только с университетом, без ведома министерства, сообщает пресс-служба МОН.

Похожее: Финансирование по-новому: за что будут получать деньги украинские университеты

Это (согласование командировок) на самом деле уже давно превратилось в формальность и отнимало время не только у ученых, но и в кучи работников Министерства,

– рассказывает министр образования Украины Анна Новосад.

Еще одним положительным изменением в министерстве назвали ликвидацию запрета на подготовку долгосрочных научных программ. Отныне Минстерство образования и науки сможет согласовывать с правительством, например, исследовательскую работу в Антарктиде.

Что означают поправки к 710 и 117 постановлениям Кабинета Министров Украины?