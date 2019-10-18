Финансирование по-новому: за что будут получать деньги украинские университеты

С 2020 года финансирование украинских вузов перейдет на новую формулу. Согласно нововведениям, часть денег из бюджета будет выделяться за хорошие показатели университета в международных рейтингах.

По словам заместителя министра образования Егора Стадного, сейчас в министерстве колеблются, какой показатель будет определяющим. Есть два варианта: рейтинг топ-100 (Higher Education) или количество публикаций в научных изданиях (Web of Science), сообщает "LB.ua".

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Если университет входит в эти рейтинги, он будет получать больше финансирования,

– говорит Стадный

Также в министерстве планируют уменьшить зависимость университетов от количества студентов.

В бюджете на 2020 год предусмотрено 136,4 миллиарда гривен на образование.

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По каким критериям оценивают университеты аналитики рейтинга Higher Education?

репутация в академической среде (40%);

цитируемость научных публикаций представителей университета (20%);

соотношение количества преподавателей и студентов (20%);

отношение работодателей к выпускникам (10%);

относительная численность иностранных преподавателей и студентов (5%).

Каким образом отбирают научные издания на платформу Web of Science?С помощью коэффициента влияния. Проще говоря, если статья в среднем была процитирована один раз, то журнал будет иметь 1 балл от аналитиков. Чем выше количество цитирований – тем выше позиция в рейтинге.