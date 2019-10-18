Комитет одобрил в бюджет-2020 почти 100 правок из более 2 тысяч

Комитет по вопросам бюджета в Верховной Раде рассмотрел 2,7 тысячи правок в Бюджет на 2020 год. Из них нардепы утвердили лишь сотню, которые касаются увеличения финансирования образования, сектора обороны и тому подобное.

Народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что нынешние правки бюджета только на треть приближают его проект программы действий правительства.

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Среди более чем 2 тысяч поправок, которые были поданы народными депутатами, где-то около сотни были приняты. Но мы не увидели какой-то системности, что эти поправки приближают Бюджет программы действий правительства, которая была предложена. Из-за этого мы и не увидим отражение в обновленном Бюджете программы действий правительства,

– сказал нардеп.

Политик отметил, что среди принятых правок – немало положительных. Речь идет об увеличении финансирования образования, культурных направлений и оборонного сектора. Что касается последнего, то средства должны быть распределены между СНБО и оборонными отраслями.

Однако, на некоторые образовательные направления финансирование будет уменьшено. Также не предусматривается увеличение расходов на поддержку запуска земельной реформы в Украине.

Комитет рассмотрел немало технических правок, касающихся Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам Цабаля, "средства были распределены с неэффективной программы на эффективную".

Что нужно знать о принятии Госбюджета-2020?

15 сентября проект закона "О государственном бюджете Украины" на 2020 год внес в Верховную Раду Кабинет министров. Представили документ в украинском парламенте 20 сентября.



Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 грн, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

Расходы бюджета-2020 / инфографика 24 канала