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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Комитет одобрил в бюджет-2020 почти 100 правок из более 2 тысяч

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      Цабаль прокомментировал правки в бюджет-2020
      Цабаль прокомментировал правки в бюджет-2020 / Скриншот с видео

      Комитет по вопросам бюджета в Верховной Раде рассмотрел 2,7 тысячи правок в Бюджет на 2020 год. Из них нардепы утвердили лишь сотню, которые касаются увеличения финансирования образования, сектора обороны и тому подобное.

      Народный депутат от партии "Голос" и секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что нынешние правки бюджета только на треть приближают его проект программы действий правительства.

      Важно: Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в программу действий правительства?

      Среди более чем 2 тысяч поправок, которые были поданы народными депутатами, где-то около сотни были приняты. Но мы не увидели какой-то системности, что эти поправки приближают Бюджет программы действий правительства, которая была предложена. Из-за этого мы и не увидим отражение в обновленном Бюджете программы действий правительства,
      – сказал нардеп.

      Политик отметил, что среди принятых правок – немало положительных. Речь идет об увеличении финансирования образования, культурных направлений и оборонного сектора. Что касается последнего, то средства должны быть распределены между СНБО и оборонными отраслями.

      Однако, на некоторые образовательные направления финансирование будет уменьшено. Также не предусматривается увеличение расходов на поддержку запуска земельной реформы в Украине.

      Комитет рассмотрел немало технических правок, касающихся Министерства энергетики и защиты окружающей среды. По словам Цабаля, "средства были распределены с неэффективной программы на эффективную".

      Что нужно знать о принятии Госбюджета-2020?
      15 сентября проект закона "О государственном бюджете Украины" на 2020 год внес в Верховную Раду Кабинет министров. Представили документ в украинском парламенте 20 сентября.

      Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 грн, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

      видатки бюджетуРасходы бюджета-2020 / инфографика 24 канала

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      Автор: Мария Писаренко, Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Учеба Новости политики Образование Верховная Рада Бюджет 2020
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