Комітет схвалив до Бюджету-2020 майже 100 правок з понад 2 тисяч

Комітету з питань бюджету у Верховній Раді розглянув 2,7 тисячі правок до Бюджету на 2020 рік. З них нардепи затвердили лише сотню, які стосуються збільшення фінансування освіти, сектору оборони тощо.

Народний депутат від партії "Голос" та секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що теперішні правки бюджету лише на третину наближають його проєкт до програми дій уряду.

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Серед більш, ніж 2 тисяч правок, які були подані народними депутатами, десь біля сотні були прийняті. Але ми не побачили якоїсь системності, що ці поправки наближають Бюджет до програми дій уряду, яка була запропонована. Через це ми і не побачимо відображення у оновленому Бюджеті програми дій уряду,

– сказав нардеп.

Політик відзначив, що серед прийнятих правок – чимало позитивних. Йдеться про збільшення фінансування освіти, культурних напрямків та оборонного сектору. Щодо останнього, то кошти мають бути розподілені між РНБО та оборонними галузями.

Проте, на деякі освітні напрямки фінансування буде зменшене. Також не передбачається збільшення видатків на підтримку запуску земельної реформи в Україні.

Комітет розглянув чимало технічних правок, які стосуються міністерства енергетики та захисту довкілля. За словами Цабаля, "кошти були розподілені з неефективної програми на ефективну".

Що треба знати про ухвалення Держбюджету-2020? 15 вересня проєкт закону "Про державний бюджет України" на 2020 рік вніс до Верховної Ради Кабінет міністрів. Презентували документ в українському парламенті 20 вересня.



Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.