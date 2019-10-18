15:08
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Комітет схвалив до Бюджету-2020 майже 100 правок з понад 2 тисяч

      215 Читать новость на русском
      Цабаль прокоментував правки до Бюджету-2020
      Цабаль прокоментував правки до Бюджету-2020 / Скрін з відео

      Комітету з питань бюджету у Верховній Раді розглянув 2,7 тисячі правок до Бюджету на 2020 рік. З них нардепи затвердили лише сотню, які стосуються збільшення фінансування освіти, сектору оборони тощо.

      Народний депутат від партії "Голос" та секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що теперішні правки бюджету лише на третину наближають його проєкт до програми дій уряду.

      Важливо: Економічне диво Гончарука: чи заклали обіцяний розвиток в Програму дій уряду?

      Серед більш, ніж 2 тисяч правок, які були подані народними депутатами, десь біля сотні були прийняті. Але ми не побачили якоїсь системності, що ці поправки наближають Бюджет до програми дій уряду, яка була запропонована. Через це ми і не побачимо відображення у оновленому Бюджеті програми дій уряду,
      – сказав нардеп.

      Політик відзначив, що серед прийнятих правок – чимало позитивних. Йдеться про збільшення фінансування освіти, культурних напрямків та оборонного сектору. Щодо останнього, то кошти мають бути розподілені між РНБО та оборонними галузями.

      Проте, на деякі освітні напрямки фінансування буде зменшене. Також не передбачається збільшення видатків на підтримку запуску земельної реформи в Україні.

      Комітет розглянув чимало технічних правок, які стосуються міністерства енергетики та захисту довкілля. За словами Цабаля, "кошти були розподілені з неефективної програми на ефективну".

      Що треба знати про ухвалення Держбюджету-2020? 15 вересня проєкт закону "Про державний бюджет України" на 2020 рік вніс до Верховної Ради Кабінет міністрів. Презентували документ в українському парламенті 20 вересня.

      Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.

      видатки бюджету
      Видатки бюджету-2020 / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція
      сьогодні
      7847
      Автор: Наталя Боднар, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Освіта Освіта Бюджет 2020
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      сьогодні , 14:30 За цю команду віддам останню сорочку: Угіс Крастінш про збірну України й "Барком-Кажани"
      Михайло Гема 217
      Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      сьогодні , 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
      Анастасія Кушпіт 210
      Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      сьогодні , 13:31 Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії
      Світлана Попова 3984
      Почему история мешает украинцам доверять власти
      сьогодні , 13:04 Почему история мешает украинцам доверять власти
      Павло Казарін 141
      А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      сьогодні , 11:07 А може все-таки Путін – не поганий? Та поганий, с*ка, поганий, – Рустам Худжамов
      Ігор Саджениця 936
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук