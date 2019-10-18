Фінансування по-новому: за що отримуватимуть гроші українські університети
З 2020 року фінансування українських вишів перейде на нову формулу. Згідно з нововведеннями, частина грошей з бюджету виділятиметься за хороші показники університету в міжнародних рейтингах.
За словами заступника міністра освіти Єгора Стадного, зараз у міністерстві вагаються, який показник стане визначальним. Є два варіанти: рейтинг топ-100 (Higher Education) або кількість публікацій у наукових виданнях (Web of Science), повідомляє "LB.ua".
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Якщо університет входить в ці рейтинги, він буде отримувати більше фінансування,
– говорить Стадний
Також в міністерстві планують зменшити залежність університетів від кількості студентів.
В бюджеті на 2020 рік передбачено 136,4 мільярда гривень на освіту.
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За якими критеріями оцінюють університети аналітики рейтингу Higher Education?
- репутація в академічному середовищі (40%);
- цитованість наукових публікацій представників університету (20%);
- співвідношення кількості викладачів і студентів (20%);
- ставлення роботодавців до випускників (10%);
- відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (5%).
Яким чином відбирають наукові видання на платформу Web of Science ?За допомогою коефіцієнту впливовості. Простіше кажучи, якщо стаття в середньому була процитована один раз, то журнал матиме 1 бал від аналітиків. Чим вища кількість цитувань - тим вища позиція в рейтингу.