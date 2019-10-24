Украинские ученые изучают изменения климата с помощью пингвинов – фото

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" окружили пингвины. Работники станции с помощью поведения животных будут изучать изменения климата.

Ученые отмечают, что с 1966 года средняя температура около станции поднялась на 3 градуса. В связи с этим теплолюбивый вид пингвинов начал вытеснять морозоустойчивых, сообщает официальная страница МОН в фейсбук.

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По словам ученых, на острове Галиндез (на нем располагается станция) зафиксировано 2627 пингвинов Дженту. Этот вид появился на острове из-за глобального потепления. Так как несколько лет назад около станции не было ни одного представителя этого теплолюбивого вида.

А особи вида Адели, которые более устойчивы к холоду, постепенно отходят вглубь Антарктиды.



Пингвины Дженту теперь частые гости на станции / фото МОН



У полярников много работы на станции / фото МОН

Что известно об украинской антарктической станции "Академик Вернадский"?

расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова);

на станции круглогодично работают 12 полярников. Их задача – проводить научные исследования в Антарктиде;

функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".

Вспомнить Все. Антарктическая станция "Академик Вернадский" – смотрите видео:

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