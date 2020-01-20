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      В Антарктиду їде нова українська експедиція: цікаві деталі про вітчизняних полярників – фото

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      На "Академік Вернадський" відправиться вже 25-та експедиція / фото: МОН

      На антарктичну станцію "Академік Вернадський" у березні відправиться вже 25-та українська експедиція, що складатиметься з 12 полярників. Цікаво, що склад українських науковців, які зимуватимуть поряд з південним полюсом, стане наймолодшим за усю історію. Крім того, до нього увійдуть двоє жінок.

      Усі 12 членів майбутньої експедиції пройшли спеціальний відбір, який тривав від жовтня 2019 року, а заявки на участь у ньому подали 88 кандидатів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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      Цікавинки нової арктичної експедиції

      • наймолодша експедиція за увесь час існування станції – середній вік майбутніх полярників становить 37 років;
      • велика кількість новачків – цього разу половина експедиції (6 членів) вперше поїдуть на "Академік Вернадський";
      • участь в експедиції жінок – в Антарктиду поїдуть двоє жінок, які стануть всього лише третьою та четвертою учасницями української експедиції.

      Цікаво також, що кожен з членів українського експедиції має свого дублера. Той потрібен на випадок, якщо з майбутніми полярниками щось трапиться ще до відправлення експедиції.

      Перед відправленням усі 12 членів експедиції пройдуть спеціальний тренінг, у ході якого вони засвоюватимуть навички, що знадобляться їм під час життя на станції "Академік Вернадський".

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      Попри те, що половина членів 25-ої експедиції будуть новачками, у них буде доволі досвідчений керівник. Для Юрія Отруби це буде вже шоста зимівка на антарктичній станції.

      Склад 25-ої експедиції

      • Салганський Олександр – біологічні дослідження; родом з Києва, третя зимівка, 32 роки;
      • Прекрасна Євгенія – біологічні дослідження, родом з Києва, перша зимівка, 30 років;
      • Отруба Юрій – геолого-геофізичні дослідження, родом з Києва, шоста зимівка, 33 роки, керівник експедиції;
      • Артеменко Ігор – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, родом з Києва, перша зимівка, 38 років;
      • Жуковський Вадим – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, родом з Одеси, друга зимівка, 38 років;
      • Соіна Анна – гідрометеорологічні та океанографічні дослідження, родом з Харкова, перша зимівка, 37 років;
      • Сопін Андрій – геокосмічні дослідження, родом з Харкова, друга зимівка, 37 років;
      • Омельянович Василь – кухар, родом з Малина (Житомирської області), п'ята зимівка, 34 роки;
      • Білоус Максим – системний механік, родом з Шепетівки (Рівненської області), перша зимівка, 37 років;
      • Лішенко Юрій – дизеліст-електрик, родом з Харкова, третя зимівка, 44 роки;
      • Прокопчук Євгеній – системний адміністратор зв'язку, родом з Бучі (Київської області), перша зимівка, 35 років;
      • Дейнека Ігор – лікар, родом з Рівного, перша зимівка, 37 років.

      Академік Вернадський, українська експедиція
      25 експедиція на антарктичну станцію "Академік Вернадський"

      Що відомо про станцію "Академік Вернадський"

      "Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.

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      Жінок допустили до участі в еспедиціях лише минулого року, коли скасували обмеження щодо їх участі. Тоді ж першими українськими полярницями стали вчена-біолог Оксана Савенко і лікарка Наталія Бабій.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство освіти України Наука Міністерство освіти та науки України
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