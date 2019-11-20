Українці нарешті отримають власний корабель для досліджень Антарктиди: деталі
Кабінет міністрів знайшов гроші для закупівлі наукового океанського судна льодового класу. Уряд виділив 252 мільйони гривень.
Угоду про придбання судна очікують укласти до кінця 2019 року, а у 2020-му науковці вперше вийдуть на судні під українським прапором. Про це мовиться на сайті Міністерства освіти.
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В Міносвіти зазначають, що це стане початком відродження океанського наукового флоту України.
Для нас це велика перемога. Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки,
– зазначила очільниця міністерства освіти і науки Ганна Новосад.
Очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий розповів, що з кінця ХХ століття Україна не має суден, які дозволили б проводити дослідження у Світовому океані та надавати підтримку дослідженням на станції "Академік Вернадський".
Сьогодні майже 20 років з часу останнього самостійного наукового рейсу України в Південному океані (2000-2001 роки).
Для обслуговування станції ми щороку фрахтуємо іноземні судна, а морські дослідження тривалий час взагалі не вели, лише минулого року почали дещо робити з борту риболовних суден, які не є повноцінними "плавучими лабораторіями,
– розповів Дикий.
Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 кілометрів від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією
Головне призначення станції – проведення наукових досліджень в Антарктиді. Для виконання цієї задачі підпорядковано всю життєдіяльність станції та Національного антарктичного наукового центру.