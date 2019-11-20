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      Украинцы наконец-то получат собственный корабль для исследований Антарктиды: детали

      120 Читати новину українською
      Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде / wikipedia.org

      Кабинет министров нашел деньги для закупки научного океанского судна ледового класса. Правительство выделило 252 миллиона гривен.

      Соглашение о приобретении судна планируют заключить до конца 2019 года, в 2020-м ученые впервые выйдут на судне под украинским флагом. Об этом говорится на сайте Министерства образования.

      Интересно: Украинцы поборются за конкурсное место в Антарктиде

      В Минобразования отмечают, что это станет началом возрождения океанского научного флота Украины.


       

      Для нас это большая победа. Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки,
      – отметила глава Министерства образования и науки Анна Новосад.

      Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий рассказал, что с конца ХХ века Украина не имеет судов, которые позволили бы проводить исследования в Мировом океане и оказывать поддержку исследованиям на станции "Академик Вернадский".

      Сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 годы).

      Для обслуживания станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования длительное время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые не являются полноценными плавучими лабораториями,
      – рассказал Дикий.

      Что известно о станции "Академик Вернадский"? "Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией

      Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде. Выполнению этой задачи подчинена вся жизнедеятельность станции и Национального антарктического научного центра.

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      19954
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Наука в Украине Наука исследования Кабинет Министров Украины Министерство образования Украины
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