В Борисполі відкрилась антарктична фотовиставка: деталі

Міносвіти спільно з Національним антарктичним науковим центром влаштували масштабну фотовиставку. На відвідувачів очікував двометровий пінгвін та полярні артефакти.

Презентація виставки "Україна в Антарктиді: до 200-річчя відкриття континенту" відбулось 19 грудня, пише пресслужба МОН.

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Як розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад, мета проєкту мотивувати молодь до дослідницької кар’єри за допомогою прикладу українських полярників.

Мені знається, що саме Антарктида – такий далекий і ще до кінця незвіданий світ – може стати тим величезним магнітом, який мотивуватиме обирати саме наукову кар'єру,

– розповіла очільниця МОН під час відкриття фотовиставки.

Більшість фото зроблені полярниками, які зараз зимують на антарктичній станції Академік Вернадський.



Євген Дикий розповідав про життя в Антарктиді / фото: МОН

Це добре, що інтернет-зв'язок з нашої станції став настільки швидким, що тепер можемо отримувати від наших полярників багато нової інформації в режимі онлайн,

– розповів очільник національного антарктичного центру Євген Дикий.

До відкриття виставки долучились учні бориспільських шкіл, для яких провели антарктичну вікторину.



Фото зроблені полярниками, які зараз в Антарктиді / фото: МОН

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Сама виставка розташована між гейтами D5 і D6. В аеропорту вона перебуватиме до 12 січня 2020 року. Пізніше експозицію повезуть по інших локаціях.