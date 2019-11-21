Україна матиме власний науковий криголам вперше за 18 років: деталі

Кабінет Міністрів знайшов гроші на купівлю наукового океанського судна льодового класу. Україна вже 18 років не здійснювала наукових досліджень в океані.

Угоду про купівлю мають укласти до кінця 2019 року, а вперше вийти на ньому в океан українські вчені зможуть вже в 2020 році, повідомляє пресслужба МОН.

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Придбання Україною судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними в дослідженні Світового океану, яке на рівних із дослідженнями Космосу є наразі одним із пріоритетів світової науки. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. А ще це можливість будувати більш сміливі стратегічні плани досліджень в Антарктиді та Арктиці,

– розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад.

Голова Національного арктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що вже майже 20 років Україна користується послугами іноземних суден, щоб елементарно дістатись до власної антарктичної станції "Академік Вернадський".



Україна відновлює наукову роботу в океані / фото: МОН

Купівля власного судна і відновлення наукових рейсів надзвичайно посилюють наші наукові можливості. Також ми зможемо утворювати логістичні консорціуми з країнами, які мають свої полярні станції, але не мають власного флоту. І, до речі, буде дуже символічно до 25-річчя нашої станції "Академік Вернадський" нарешті прийти на неї на власному судні,

– поділився думками Євген Дикий.

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Скільки грошей виділено з бюджету на придбання судна?252 мільйони гривень – максимальна сума, яку можна використати при укладанні договору.

Яке місце займає Україна у вивченні океану та антарктичних дослідженнях?