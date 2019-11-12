До українських школярів завітають полярники – як зареєструвати свою школу
В Україні стартує конкурс "Запроси полярника до себе". Учасники арктичних експедицій приїдуть до 10 міст України. Для участі потрібно подати заявку.
Минулого року такий проєкт вже проводили і він увінчався успіхом, повідомляє сайт Міністерства освіти України.
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Полярники отримали понад 200 листів, причому неодноразово приходили прохання розширити географію конкурсу, бо тоді було “покрито” тільки 8 обласних центрів. Зараз НАНЦ має можливість провести конкурс у 10 містах,
– йдеться у повідомленні.
Переможцями стануть по 3 школи в кожному з вибраних міст. До дітей приїде хтось із учасників полярної експедиції. Полярник розповість про життя та побут в Антарктиді.
В яких містах пройде конкурс?
- Київ;
- Львів;
- Одеса;
- Вінниця;
- Чернігів;
- Ужгород;
- Слов’янськ;
- Сєвєродонецьк;
- Бровари;
- Житомир.
Що потрібно зробити, щоб ваша школа взяла участь?
- підготувати текстову або відеорозповідь про те, як проходить один день з життя в Антарктиді (на думку дітей);
- заповнити реєстраційну форму за посиланням та додати свою розповідь.
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Крайній термін подачі заявки – 10 грудня 2019 року.
Скільки всього було українських експедицій в Антарктиду?
- 24 експедиції відправила Україна на вітчизняну арктичну станцію академік Вернадський;
- 12 полярників беруть участь в одній експедиції;
- окрім вчених, в Антарктиду відбувають лікар, електрик, кухар, зв’язківець та механік.