Украинских школьников посетят полярники – как зарегистрировать свою школу

В Украине стартует конкурс "Пригласи полярника к себе". Участники арктических экспедиций приедут в 10 городов Украины. Для участия необходимо подать заявку.

В прошлом году такой проект уже проводили и он увенчался успехом, сообщает сайт Министерства образования Украины.

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Полярники получили более 200 писем, причем неоднократно приходили просьбы расширить географию конкурса, потому что тогда было "покрыто" только 8 областных центров. Сейчас НАНЦ имеет возможность провести конкурс в 10 городах,

– говорится в сообщении.

Победителями станут по 3 школы в каждом из выбранных городов. К детям приедет кто-то из участников полярной экспедиции. Полярник расскажет о жизни и быте в Антарктиде.

В каких городах пройдет конкурс?

Киев;

Львов;

Одесса;

Винница;

Чернигов;

Ужгород;

Словянск;

Северодонецк;

Бровары;

Житомир.

Что нужно сделать, чтобы ваша школа приняла участие?

подготовить текстовый или видеорассказ о том, как проходит один день из жизни в Антарктиде (по мнению детей);

заполнить регистрационную форму по ссылке и добавить свой рассказ.

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Крайний срок подачи заявки– 10 декабря 2019 года.

Сколько всего было украинских экспедиций в Антарктиду?