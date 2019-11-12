Украинских школьников посетят полярники – как зарегистрировать свою школу

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Полярники ездили на станцию Академик Вернадский
Полярники ездили на станцию Академик Вернадский / vlasno

В Украине стартует конкурс "Пригласи полярника к себе". Участники арктических экспедиций приедут в 10 городов Украины. Для участия необходимо подать заявку.

В прошлом году такой проект уже проводили и он увенчался успехом, сообщает сайт Министерства образования Украины.

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Полярники получили более 200 писем, причем неоднократно приходили просьбы расширить географию конкурса, потому что тогда было "покрыто" только 8 областных центров. Сейчас НАНЦ имеет возможность провести конкурс в 10 городах,
– говорится в сообщении.

Победителями станут по 3 школы в каждом из выбранных городов. К детям приедет кто-то из участников полярной экспедиции. Полярник расскажет о жизни и быте в Антарктиде.

В каких городах пройдет конкурс?

  • Киев;
  • Львов;
  • Одесса;
  • Винница;
  • Чернигов;
  • Ужгород;
  • Словянск;
  • Северодонецк;
  • Бровары;
  • Житомир.

Что нужно сделать, чтобы ваша школа приняла участие?

  • подготовить текстовый или видеорассказ о том, как проходит один день из жизни в Антарктиде (по мнению детей);
  • заполнить регистрационную форму по ссылке и добавить свой рассказ.

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Крайний срок подачи заявки– 10 декабря 2019 года.

Сколько всего было украинских экспедиций в Антарктиду?

  • 24 экспедиции отправила Украина на отечественную арктическую станцию академик Вернадский;
  • 12 полярников участвуют в одной экспедиции;
  • кроме ученых, в Антарктиду отбывают врач, электрик, повар, связист и механик.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школа Наука в Украине Учеба
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