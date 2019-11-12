Украинских школьников посетят полярники – как зарегистрировать свою школу
В Украине стартует конкурс "Пригласи полярника к себе". Участники арктических экспедиций приедут в 10 городов Украины. Для участия необходимо подать заявку.
В прошлом году такой проект уже проводили и он увенчался успехом, сообщает сайт Министерства образования Украины.
Больше на эту тему: Украинские ученые изучают изменения климата с помощью пингвинов – фото
Полярники получили более 200 писем, причем неоднократно приходили просьбы расширить географию конкурса, потому что тогда было "покрыто" только 8 областных центров. Сейчас НАНЦ имеет возможность провести конкурс в 10 городах,
– говорится в сообщении.
Победителями станут по 3 школы в каждом из выбранных городов. К детям приедет кто-то из участников полярной экспедиции. Полярник расскажет о жизни и быте в Антарктиде.
В каких городах пройдет конкурс?
- Киев;
- Львов;
- Одесса;
- Винница;
- Чернигов;
- Ужгород;
- Словянск;
- Северодонецк;
- Бровары;
- Житомир.
Что нужно сделать, чтобы ваша школа приняла участие?
- подготовить текстовый или видеорассказ о том, как проходит один день из жизни в Антарктиде (по мнению детей);
- заполнить регистрационную форму по ссылке и добавить свой рассказ.
Читайте также: Украинские молодые ученые завоевали золото и бронзу на мировом конкурсе: впечатляющие изобретения
Крайний срок подачи заявки– 10 декабря 2019 года.
Сколько всего было украинских экспедиций в Антарктиду?
- 24 экспедиции отправила Украина на отечественную арктическую станцию академик Вернадский;
- 12 полярников участвуют в одной экспедиции;
- кроме ученых, в Антарктиду отбывают врач, электрик, повар, связист и механик.