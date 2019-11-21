Украина будет иметь собственный научный ледокол впервые за 18 лет: детали

Кабинет Министров нашел деньги на покупку научного океанского судна ледового класса. Украина уже 18 лет не осуществляла научных исследований в океане.

Соглашение о покупке должны заключить до конца 2019 года, а впервые выйти на нем в океан украинские ученые смогут уже в 2020 году, сообщает пресс-служба МОН.

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Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике,

– рассказала министр образования Украины Анна Новосад.

Председатель Национального арктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что уже почти 20 лет Украина пользуется услугами иностранных судов, чтобы элементарно добраться до собственной антарктической станции "Академик Вернадский".



Украина возобновляет научную работу в океане / фото: МОН

Покупка собственного судна и возобновление научных рейсов чрезвычайно усиливает наши научные возможности. Также мы сможем образовывать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота. И, кстати, будет очень символично к 25-летию нашей станции "Академик Вернадский" наконец прийти на нее на собственном судне,

– поделился мыслями Евгений Дикий.

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Сколько денег выделено из бюджета на приобретение судна?252 миллиона гривен – максимальная сумма, которую можно использовать при заключении договора.

Какое место занимает Украина в изучении океана и антарктических исследованиях?