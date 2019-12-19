В Борисполе открылась антарктическая фотовыставка: детали

Минобразования совместно с Национальным антарктическим научным центром устроили масштабную фотовыставку. Посетителей ожидал двухметровый пингвин и полярные артефакты.

Презентация выставки "Украина в Антарктиде: к 200-летию открытия континента" состоялась 19 декабря, пишет пресс-служба МОН.

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Как рассказала министр образования Украины Анна Новосад, цель проекта – мотивировать молодежь к исследовательской карьеры с помощью примера украинских полярников.

Мне кажется, что именно Антарктида – такой далекий и еще до конца неизведанный мир – может стать тем огромным магнитом, который будет мотивировать выбирать именно научную карьеру,

– рассказала глава МОН во время открытия фотовыставки.

Большинство фото сделаны полярниками, которые сейчас зимуют на антарктической станции Академик Вернадский.



Евгений Дикий рассказывал о жизни в Антарктиде / фото: МОН

Это хорошо, что интернет-связь с нашей станции стала настолько быстрой, что теперь можем получать от наших полярников много новой информации в режиме онлайн,

– рассказал глава Национального антарктического центра Евгений Дикий.

К открытию выставки приобщились ученики бориспольских школ, для которых провели антарктическую викторину.



Фото сделаны полярниками, которые сейчас находятся в Антарктиде / фото: МОН

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Сама выставка расположена между гейтами D5 и D6. В аэропорту она будет находиться до 12 января 2020 года. Позже экспозицию повезут по другим локациям.