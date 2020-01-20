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      В Антарктиду едет новая украинская экспедиция: интересные детали об отечественных полярниках

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      На "Академик Вернадский" отправится уже 25-экспедиция / фото: МОН

      На антарктическую станцию "Академик Вернадский" в марте отправится уже 25-украинская экспедиция, состоящая из 12 полярников. Интересно, что состав украинских ученых, которые будут зимовать рядом с южным полюсом, станет самым молодым за всю историю. Кроме того, в него войдут две женщины.

      Все 12 членов будущей экспедиции прошли специальный отбор, который длился с октября 2019 года, а заявки на участие в нем подали 88 кандидатов. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

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      Интересности новой арктической экспедиции

      • самая молодая экспедиция за все время существования станции – средний возраст будущих полярников составляет 37 лет
      • большое количество новичков – на этот раз половина экспедиции (6 членов) впервые поедут на "Академик Вернадский";
      • участие в экспедиции женщин – в Антарктиду поедут две женщины, которые станут всего лишь третьей и четвертой участницами украинской экспедиции.

      Интересно также, что каждый из членов украинской экспедиции имеет своего дублера. Тот нужен на случай, если с будущими полярниками что-то случится еще до отправления экспедиции.

      Перед отправкой все 12 членов экспедиции пройдут специальный тренинг, в ходе которого они будут усваивать навыки, которые понадобятся им во время жизни на станции "Академик Вернадский".

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      Несмотря на то, что половина членов двадцать пятой экспедиции будут новичками, у них будет довольно опытный руководитель. Для Юрия Отрубы это будет уже шестая зимовка на антарктической станции.

      Состав 25-й экспедиции

      • Салганский Александр – биологические исследования; родом из Киева, третья зимовка, 32 года;
      • Прекрасная Евгения – биологические исследования, родом из Киева, первая зимовка, 30 лет;
      • Отруба Юрий – геолого-геофизические исследования, родом из Киева, шестая зимовка, 33 года, руководитель экспедиции;
      • Артеменко Игорь – гидрометеорологические и океанографические исследования, родом из Киева, первая зимовка, 38 лет;
      • Жуковский Вадим – гидрометеорологические и океанографические исследования, родом из Одессы, вторая зимовка, 38 лет;
      • Соина Анна – гидрометеорологические и океанографические исследования, родом из Харькова, первая зимовка, 37 лет;
      • Сопин Андрей – геокосмические исследования, родом из Харькова, вторая зимовка, 37 лет;
      • Омельянович Василий – повар, родом из Малина (Житомирская области), пятая зимовка, 34 года;
      • Белоус Максим – системный механик, родом из Шепетовки (Ровенской области), первая зимовка, 37 лет;
      • Лишенко Юрий – дизелист-электрик, родом из Харькова, третья зимовка, 44 года;
      • Прокопчук Евгений – системный администратор связи, родом из Бучи (Киевской области), первая зимовка, 35 лет;
      • Дейнека Игорь – врач, родом из Ровно, первая зимовка, 37 лет.

      Академік Вернадський, українська експедиція
      25 экспедиция на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский"

      Что известно о станции "Академик Вернадский"

      "Академик Вернадский" – первая и единственная украинская антарктическая станция. Ее Великобритания передала Украине в 1996 году, и с того же времени туда ежегодно отправляются украинские научные экспедиции.

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      Женщин допустили к участию в еспедициях только в прошлом году, когда отменили ограничения относительно их участия. Тогда же первыми украинскими полярницами стали ученый-биолог Оксана Савенко и врач Наталья Бабий.

      Станция "Академик Вернадский": смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство образования и науки Украины Наука Министерство образования Украины
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