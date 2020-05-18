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Україна екстрадувала одного з ключових ватажків "ІДІЛ"

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Україна екстрадувала Аль Бара Шишані - одного з ватажків "ІДІЛ"
СБУ екстрадувала до Грузії Аль Бара Шишані / ssu.gov.ua

Служба безпеки України екстрадувала до Грузії члена терористичної організації "Ісламська держава". Його ще у листопаді 2019 року затримали у Житомирі.

Про екстрадицію небезпечного терориста повідомляє Служба безпеки України.

Важливо У Житомирі затримали росіянина – члена "Ісламської держави": його розшукував Інтерпол

Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" до затримання в Україні перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.

В Україні він перебував ще з 2018 року за підробленим паспортом. При затриманні українська поліція повідомляла про нього як про громадянина Росії.

У терористичній організації "Ісламська держава" він був одним з ключових ватажків. Він був одним з керівників груп "ІДІЛу".

затримання Аль Бара Шишані
Затримання Аль Бара Шишані у листопаді 2019 року / фото поліції

Що відомо про затриманого в Україні лідера ІДІЛ

  • Із 2012 року Аль Бара Шишані був так званиим "аміром джамаату Ахадун Ахат" (керівником військового округу) у сирійській провінції Латакія.
  • У 2013 році він обійняв одну із вищих посад у терористичній "Ісламській державі" – став заступником військового аміра Абу Умар аш-Шишані.
  • У 2016 році аміра ліквідували, тоді й сам Аль Бара Шишані втік до Туреччини. А там продовжив виконувати свої функції в організації.
  • У 2018 році влітку терорист незаконно перетнув український кордон за підробленим паспортом.
  • В Україні Аль Бара Шишані, кажуть в СБУ, продовжував координувати діяльність амніятів (осередків) "Ісламської держави".
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Новини Грузії СБУ Служба безпеки України Ісламська держава
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