Україна екстрадувала одного з ключових ватажків "ІДІЛ"
Служба безпеки України екстрадувала до Грузії члена терористичної організації "Ісламська держава". Його ще у листопаді 2019 року затримали у Житомирі.
Про екстрадицію небезпечного терориста повідомляє Служба безпеки України.
Важливо У Житомирі затримали росіянина – члена "Ісламської держави": його розшукував Інтерпол
Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" до затримання в Україні перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.
В Україні він перебував ще з 2018 року за підробленим паспортом. При затриманні українська поліція повідомляла про нього як про громадянина Росії.
У терористичній організації "Ісламська держава" він був одним з ключових ватажків. Він був одним з керівників груп "ІДІЛу".
Затримання Аль Бара Шишані у листопаді 2019 року / фото поліції
Що відомо про затриманого в Україні лідера ІДІЛ
- Із 2012 року Аль Бара Шишані був так званиим "аміром джамаату Ахадун Ахат" (керівником військового округу) у сирійській провінції Латакія.
- У 2013 році він обійняв одну із вищих посад у терористичній "Ісламській державі" – став заступником військового аміра Абу Умар аш-Шишані.
- У 2016 році аміра ліквідували, тоді й сам Аль Бара Шишані втік до Туреччини. А там продовжив виконувати свої функції в організації.
- У 2018 році влітку терорист незаконно перетнув український кордон за підробленим паспортом.
- В Україні Аль Бара Шишані, кажуть в СБУ, продовжував координувати діяльність амніятів (осередків) "Ісламської держави".