Україна екстрадувала одного з ключових ватажків "ІДІЛ"

Служба безпеки України екстрадувала до Грузії члена терористичної організації "Ісламська держава". Його ще у листопаді 2019 року затримали у Житомирі.

Про екстрадицію небезпечного терориста повідомляє Служба безпеки України.

Важливо У Житомирі затримали росіянина – члена "Ісламської держави": його розшукував Інтерпол

Громадянин Грузії на прізвисько "Аль Бара Шишані" до затримання в Україні перебував у міжнародному розшуку Інтерполу.

В Україні він перебував ще з 2018 року за підробленим паспортом. При затриманні українська поліція повідомляла про нього як про громадянина Росії.

У терористичній організації "Ісламська держава" він був одним з ключових ватажків. Він був одним з керівників груп "ІДІЛу".



Затримання Аль Бара Шишані у листопаді 2019 року / фото поліції

Що відомо про затриманого в Україні лідера ІДІЛ