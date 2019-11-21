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      У Житомирі затримали росіянина – члена "Ісламської держави": його розшукував Інтерпол

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      Поліцейські провели спецоперацію у Житомирі / npu.gov.ua

      Оперативники Управління карного розшуку та бійці КОРДу Житомирщини затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував у міжнародному розшуку за вчинення вбивства.

      Затриманий є членом терористичної радикальної організації "Ісламська держава" і навіть керівником однієї з її груп. Про це мовиться на сайті Нацполіції.

      До теми: СБУ затримала одного зі світових лідерів "Ісламської держави"

      Народився чоловік у Луганській області України. Тривалий час жив у Росії. На території нашої держави переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.

      Зараз вирішується питання щодо екстрадиції затриманого.


      Силовики затримали члена терористичної організації "Ісламська держава" / фото Нацполіції

      Відзначимо, що 15 листопада на Київщині вдалося затримати одного зі світових лідерів "Ісламської держави". Успішну спецоперацію здійснили Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ Грузії та Центральне розвідувальне управління США.

      Мовиться про громадянина Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані.

      Що відомо про затриманого в Україні лідера ІДІЛ?

      ► Із 2012 року Аль Бара Шишані був так званиим "аміром джамаату Ахадун Ахат" (керівником військового округу) у сирійській провінції Латакія.

      ► У 2013 році він обійняв одну із вищих посад у терористичній "Ісламській державі" – став заступником військового аміра Абу Умар аш-Шишані.

      ► У 2016 році аміра ліквідували, тоді й сам Аль Бара Шишані втік до Туреччини. А там продовжив виконувати свої функції в організації.

      ► У 2018 році влітку терорист незаконно перетнув український кордон за підробленим паспортом.

      В Україні Аль Бара Шишані, кажуть в СБУ, продовжував координувати діяльність амніятів (осередків) "Ісламської держави".

      Що таке "Ісламська держава"?У квітні 2013 року кілька радикальних ісламських організацій об'єдналися в одне утворення – "Ісламська держава Іраку та Леванту".

      Ця невизнана мусульманська терористична держава контролювала територію з населенням у понад 10 мільйонів людей в районі Сирії, Іраку та Лівану. Вони мала (і має досі) на меті розширення впливу на всю земну кулю попри будь-які жертви.

      У червні 2014 року організація змінила назву на "Ісламська держава" (та більшість ЗМІ за звичкою називає її ІДІЛ).

      Станом на 2019 рік від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Росії Ісламська держава Новини Житомира Поліція Тероризм Інтерпол
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